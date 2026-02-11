Bezinha do Paulista terá 24 times, 18 datas e começa dia 19 de abril

Com 24 equipes na disputa, a popular Bezinha do Campeonato Paulista, chamada de Segunda Divisão Sub 23 pela Federação Paulista de Futebol (FPF) teve seus detalhes definidos após reunião do Conselho Técnico na tarde desta quarta-feira (11/2), no Edifício Pelé, sede da entidade. A competição, que será em 18 datas com início marcado para 19 de abril e final prevista para 16 de agosto, terá todas as 150 partidas transmitidas.
Os 24 times participantes estão divididos em quatro grupos regionalizados com 6 equipes cada, que se enfrentam dentro das chaves em jogos de ida e volta, num total de 10 rodadas na primeira fase. Avançam às oitavas de final os quatro melhores de cada grupo.
A partir desta fase, a disputa será em mata-mata, com os cruzamentos das 16 equipes classificadas de acordo com a classificação geral, inclusive nas fases seguintes. Em caso de empate no placar agregado nos confrontos eliminatórios, a definição da equipe classificada -ou campeã - será nos pênaltis.
A Lista A será composta por até 26 jogadores, enquanto a Lista B tem número ilimitado de inscrições. Porém, apenas 7 dessa segunda lista poderão estar em campo ao mesmo tempo. Está mantida a utilização de três atletas acima dos 23 anos e haverá parada obrigatória de dois minutos para hidratação na metade de cada tempo de jogo.
Arbitragem, exame antidopagem a partir da fase semifinal ou a qualquer momento a critério da comissão antidopagem, confecção dos ingressos e operação de jogo (um diretor e três colaboradores em cada partida) serão custeados pela FPF.
Confira como ficaram os grupos da Bezinha:
GRUPO 1
América FC (São José do Rio Preto) - mascote acima
CA Assisense (Assis)
José Bonifácio EC
Riopretano FC (São José do Rio Preto)
Santa Fé FC
Tupã FC
GRUPO 2
AE Santacruzense (Santa Cruz do Rio Pardo) - mascote acima
Grêmio Catanduvense (Catanduva)
Independente FC (Limeira)
Mogi Mirim EC
São Carlos FC
SE Matonense (Matão)
GRUPO 3
AA Flamengo (Guarulhos) - mascote acima
AD Guarulhos
Grêmio Osasco Audax
Paulínia FU
Sporting Club Paulinense (Paulínia)
Votoraty FC (Votorantim)
GRUPO 4
AD Manthiqueira (Guaratinguetá)
Barcelona Esportivo Capela (Capital)
Grêmio Mauaense (Mauá)
Itaquaquecetuba Athletico Clube
Mauá
União Mogi (Mogi das Cruzes)
