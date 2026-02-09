CANAL LUIZ ADEMAR YOUTUBE: Depois de Novorizontino, Palmeiras, Bragantino e Lusa também está classificado às quartas do Paulistão

|Novorizontino
O líder Novorizontino já estava garantido nas quartas de final do Paulistão, mas no último final de semana, na 7ª e penúltima rodada da primeira fase também se garantiram: Palmeiras, Red Bull Bragantino e Portuguesa.
Corinthians, Guarani, Botafogo, São Paulo e Capivariano dependem apenas do próprio futebol para ficarem com as quatro últimas vagas.
Ponte Preta já caiu e Velo Clube está perto da degola!
