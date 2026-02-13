Remo é time que mais viajará no mundo para jogar uma liga nacional em 2026

O Campeonato Brasileiro deste ano tem como uma das principais atrações o retorno do Remo à primeira divisão, depois de 32 anos. Um dos principais desafios do time de Belém na Série A será enfrentar as longas distâncias percorridas, uma vez que 17 das 20 equipes do Brasileirão estão baseadas nas regiões Sudeste e Sul.
Um estudo inédito do Bolavip Brasil descobriu que o Remo será o clube do mundo que viajará as maiores distâncias para disputar uma competição nacional em 2026.
A descoberta foi possível depois de uma análise do calendário das quatro ligas nacionais de primeira divisão que cobrem os maiores territórios no planeta: o Campeonato Russo, a Major League Soccer, que engloba os territórios dos Estados Unidos e do Canadá, o Campeonato Chinês e o Campeonato Brasileiro. Foram somadas todas as distâncias percorridas nas viagens de todos os 82 times envolvidos nas quatro competições.
Apenas os calendários regulares das quatro competições foram considerados, com jogos de fases de mata-mata e de copa sendo excluídos da análise.
O estudo analisou o calendário das 82 equipes considerando todas as viagens diretas, da cidade de origem até o local da partida. Considerou também todas as viagens como sendo de ida e volta, sem a hipótese de os times se deslocarem diretamente de uma cidade de fora para outra, no caso de duas partidas como visitante em sequência.
Remo é primeiro seguido por nove times da MLS no top-10
O estudo descobriu que o Remo percorrerá cerca de 92,5 mil quilômetros ao longo do Campeonato Brasileiro. Para se ter uma ideia, o Corinthians, time que menos viajará no Brasileirão, percorrerá 22,8 mil quilômetros, aproximadamente.
A segunda equipe que mais viajará no mundo para disputar sua liga nacional será o Vancouver Whitecaps, time canadense que joga a Major League Soccer. Serão 73,8 mil quilômetros percorridos na temporada regular da competição, que começará no fim de fevereiro.
Por conta das medidas continentais de Estados Unidos e Canadá, as competições sediadas nos dois países costumam dividir os times em conferências durante a temporada regular, para que as equipes joguem mais vezes contra adversários mais próximos geograficamente, reduzindo assim as viagens.
Mesmo assim, outros nove times da MLS ocupam o top-10 de maiores distâncias a serem percorridas em 2026.
Maior viagem única do mundo será feita por Messi
Apesar da maior distância acumulada, o Remo não é o time que fará a maior viagem do mundo em 2026 para disputar uma partida de liga nacional. Isso ficará a cargo de Lionel Messi e do Inter Miami. O time fará uma partida contra o Portland Timbers e 4.330 km separam uma cidade da outra.
Mas caberá ao Remo e à dupla Internacional e Grêmio a segunda maior viagem do mundo. Quando o time paraense e os gaúchos se enfrentarem, terão de percorrer 3.181 quilômetros que separam Belém de Porto Alegre.
Os dez times que mais viajarão no mundo em 2026 para jogos de ligas nacionais:
1 - Remo (Brasil) - 92,5 mil quilômetros
2 - Vancouver Whitecaps (MLS) - 73,8 mil quilômetros
3 - Seattle Sounders (MLS) - 65,9 mil quilômetros
4 - Portland Timbers (MLS) - 65,5 mil quilômetros
5 - Houston Dynamo (MLS) - 63 mil quilômetros
6 - St. Louis City (MLS) - 60 mil quilômetros
7 - San Diego FC (MLS) - 59,6 mil quilômetros
8 - Inter Miami (MLS) - 57,6 mil quilômetros
9 - Los Angeles Galaxy (MLS) - 57,5 mil quilômetros
10 - San José Earthquakes (MLS) - 56,8 mil quilômetros
