Carnaval no Museu do Futebol tem bailinho, oficina criativa e atividades para toda a família
Com marchinhas, ritmos brasileiros e ações educativas, programação carnavalesca convida o público a celebrar a folia na área externa do Museu
O Museu do Futebol entra no clima do Carnaval com uma programação especial que transforma o espaço em ponto de encontro para crianças, famílias e foliões de todas as idades. O público é convidado a vivenciar a festa mais popular do país por meio de um bailinho musical, oficina criativa e atividades educativas que unem futebol, cultura e diversão. Instalado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
O destaque da programação é o Carnaval da Trupe, no dia 14 de fevereiro, às 11h.
Trata-se de um espetáculo interativo que transforma a área externa do Museu em um grande salão de baile. A apresentação reúne marchinhas tradicionais e canções do universo infantil em novos arranjos embalados por ritmos como samba, frevo, axé e outras sonoridades carnavalescas.
Quem comanda o baile é a Trupe Pé de Histórias, grupo que atua com teatro infantil, música para crianças e contação de histórias.
Desenvolvendo seus projetos a partir do olhar da criança, a companhia vai além ao criar experiências pensadas para toda a família, promovendo um ambiente de encontro, afeto e conexão entre diferentes gerações.
Nos dias 15 e 17 de fevereiro, às 14h, a programação segue com a Oficina de Estandartes, em que os participantes poderão criar estandartes personalizados inspirados nos apelidos de grandes jogadores e jogadoras do futebol brasileiro.
Com o uso de materiais típicos da folia, a atividade estimula a criatividade e aproxima o universo do futebol da estética e da tradição carnavalesca.
Ao longo de todo o Carnaval, o time do Educativo do Museu do Futebol também promove ações temáticas que dialogam com o Carnaval, ampliando as possibilidades de participação do público e reforçando o museu como espaço de convivência, cultura e celebração.
Funcionamento de Carnaval
O Museu do Futebol funcionará normalmente no sábado, domingo, terça-feira e quarta-feira de Carnaval, das 9h às 18h (entrada até as 17h). Na segunda (16), o Museu fecha para manutenção, como ocorre normalmente neste dia da semana.
Confira a programação:
14 de fevereiro | Carnaval da Trupe
Horário: 11h às 12h
Local: área externa
Espetáculo interativo que convida crianças e famílias a mergulharem na magia do Carnaval, com músicas, dança e ritmos brasileiros.
15 e 17 de fevereiro | Oficina de Estandartes
Horário: 14h
Local: área externa
Atividade criativa em que o público produz estandartes inspirados no futebol, utilizando materiais carnavalescos.
Visita às exposições
Além da exposição principal, o Museu do Futebol mantém duas mostras temporárias em cartaz que ampliam a experiência do visitante. ¡Cancha Brava! Futebol sul-americano em disputa traça um panorama do futebol no continente ao explorar história, rivalidades e a paixão que une os países da CONMEBOL, ressaltando o esporte como uma das mais potentes expressões culturais da América do Sul.
Já “Os Reis do Futebol” – O Club Athletico Paulistano na Europa em 1925, recentemente inaugurada, revisita a primeira excursão internacional de um time brasileiro, passando por França, Suíça e Portugal, com destaque para a campanha de nove vitórias em dez partidas e o protagonismo de Arthur Friedenreich, reunindo imagens, objetos centenários, documentário, audioguia e recursos de acessibilidade.
Fora do Museu, a exposição Vozes da Várzea, segue em itinerância no Sesc Campo Limpo, em parceria com o Sesc SP. A mostra celebra o futebol de várzea da Zona Sul de São Paulo por meio de imagens, camisas, depoimentos audiovisuais e itens de acervo. A visitação é gratuita, de terça a sexta, das 12h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h, na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo.
Já no interior paulista, a exposição Trilhos da Bola está em cartaz no Museu Ferroviário “Francisco Aureliano de Araújo”, em Araraquara, e apresenta a relação entre o futebol e a expansão das ferrovias no Estado. Instalada na histórica estação ferroviária de 1912, a mostra conecta patrimônio, memória e paixão pelo futebol ao retratar a difusão do esporte entre trilhos, cafezais e fluxos de imigrantes.
A visitação segue até abril de 2026, de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h.
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
