Paulista demite o técnico Raphael Pereira: quarta troca de comandante em cinco rodadas da Série A3

O treinador bicampeão da Série A4 do Campeonato Paulista (2024 pelo Rio Branco, de Americana; e 2025 pelo União Barbarense, de Santa Bárbara D´Oeste) não resistiu a irregularidade do Paulista, de Jundiaí, na Sértie A3 de 2026. Nesta segunda-feira, Raphael Pereira foi demitido do comando do Galo, que não consegue alcançar o G8.
Em comunicado em suas redes sociais, o Paulista Futebol Clube comunicou apenas que Raphael Pereira não é mais o técnico da equipe principal. O motivo foi a derrota para o lanterninha Rio Branco por 1 a 0, no último sábado (7/2), em Americana.
De acordo com,a diretoria do Galo, Raphael Pereira deixa o comando técnico após período de trabalho à frente do Galo, contribuindo com profissionalismo, dedicação e comprometimento com o clube e com o desenvolvimento do elenco.
O clube informará em breve os próximos passos em relação ao comando técnico da equipe. O Paulista já volta a campo nesta quarta-feira (11), às 20h, em casa, na cidade de Jundiaí, diante do Desportivo Brasil.
Na tabela de classificação da Série A3, o Paulista ocupa a modesta 11ª colocação com cinco pontos ganhos em cinco rodadas.
No início da tarde desta segunda-feira, a diretoria do Paulista anunciou a contratação de Vinícius Munhoz para ser o novo treinador do Galo.
DANÇA DOS TÉCNICOS SÉRIE A3
1 BANDEIRANTE - Luiz Carlos Martins (foto acima) saiu e chegou Fábio Toth
2 RIO BRANCO - Tuca Guimarães saiu e chegou Marcelo Marelli
3 UNIÃO SÃO JOÃO - Danilo Sacramento saiu e chegou Edson Vieira
4 PAULISTA - Raphael Pereira saiu e chegou Vinícius Munhoz
