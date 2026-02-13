Fut Encontro revive memórias históricas da Copa do Mundo no Butantã Shopping nesta sexta-feira

Evento gratuito reúne convidados que carregam no peito a paixão pelo esporte e prometem contagiar o público com histórias, análises e muito bom humor
Poucas coisas mobilizam tanto o brasileiro quanto a Seleção em ano de Copa. É nesse clima de expectativa, lembranças e emoção que o Butantã Shopping, localizado na zona oeste e administrado pelo Carrefour Property, realiza nesta sexta-feira, dia 13, a primeira edição do ano do Fut Encontro que traz o tema “Memórias Históricas de Copa do Mundo". O evento reúne convidados que carregam no peito a paixão pelo esporte e prometem envolver o público com histórias, análises e muito bom humor. A conversa começa às 19h, no Piso 1 do empreendimento.
O time escalado para comandar a resenha conta com grandes nomes como William Tavares, apresentador do Linha de Passe da ESPN, Marcello Lima, jornalista da Rádio Energia 97, Renato Nalesso, o Kascão, diretor do programa “Os Donos da Bola”, Tico, ex-jogador da Portuguesa, Fernando Camargo, jornalista e comunicador, e o jornalista Rafael Alaby.
Para esse encontro, a proposta é discutir as histórias emblemáticas da Copa do Mundo, em uma viagem por conquistas que emocionaram o país, decisões definidas no detalhe, pênaltis dramáticos, defesas marcantes e derrotas que ainda fazem parte do debate entre torcedores. Os convidados também analisam os desafios da Seleção atual, as expectativas para a Copa deste ano, possíveis nomes na convocação e caminhos táticos que podem desenhar a trajetória do Brasil na busca pelo hexa.
``Queremos manter vivo esse ritual do torcedor, que comenta, relembra, analisa e vive o futebol intensamente. O Fut Encontro entrega essa experiência de forma acessível e reforça a vocação do shopping de ser também um espaço de entretenimento e cultura´´, comenta Franklin Pedroso, coordenador de marketing do Butantã Shopping.
O evento é gratuito, sem necessidade de inscrição, e também vale como atividade complementar para estudantes de cursos ligados à comunicação e esporte.
Serviço
Evento: Fut Encontro - Bate-papo sobre futebol no Butantã Shopping
Data: 13 de fevereiro
Horário: 19h
Local: Piso 1 do Butantã Shopping
Entrada: Gratuita, sem necessidade de inscrição
