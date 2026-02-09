Lucas Alves, do Red Bull Bragantino, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17

O lateral-direito Lucas Alves, atleta do Red Bull Bragantino, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira Sub-17, coroando uma trajetória marcada por trabalho, evolução e determinação. A sua história no esporte começou após avaliação realizada pela Impacto Futebol, empresa dos empresários José Neto e Jô Sampaio, que identificaram o potencial do jovem atleta ainda nos primeiros passos da carreira.
Com a presença de um olheiro do clube, Lucas acabou se transferindo para o Retrô-PE, que é reconhecido pelo trabalho estruturado nas categorias de base.
``Eu cheguei no teste para jogar no meio-campo, mas pela quantidade de jogadores na minha posição acabei sendo deslocado para a lateral. Fui muito bem na avaliação e acabei sendo observado pelo olheiro do Retrô-PE, que me levou para lá´´, relembrou o jogador.
O bom desempenho e a maturidade apresentada dentro de campo renderam novos olhares ao lateral-direito, que no início deste ano foi contratado pelo Red Bull Bragantino, uma das principais referências em formação e valorização de jovens talentos no futebol brasileiro. No clube paulista, Lucas manteve a regularidade, mostrou forte capacidade defensiva aliada ao apoio ofensivo e rapidamente se destacou entre os atletas da sua geração.
``A ficha ainda parece que não caiu. Após pouco mais um mês no Red Bull Bragantino já recebo essa notícia da convocação. É um sonho que está sendo realizado. Estou muito feliz e motivado em evoluir cada vez mais para continuar nessa sequência positiva pelo clube e também na seleção´´, destacou Lucas.
Agora, a convocação para a Seleção Brasileira Sub-17 representa mais um passo importante na carreira do jogador e confirma o acerto das escolhas feitas ao longo do caminho. Para Lucas Alves, o momento simboliza não apenas uma conquista pessoal, mas também o reconhecimento de todo um processo construído com planejamento, oportunidades e dedicação diária.
``A carreira de jogador de futebol não é fácil. Nós temos que abdicar de muita coisa para que a gente vá atrás dos nossos sonhos. Eu agradeço a Deus todos os dias pelas oportunidades que tibe e agarrei com todas as minhas forças. Agora é dar prosseguimento a esse trabalho com seriedade e dedicação´´, finalizou o jogador.
No total, 24 jogadores foram convocados para dois amistosos contra a Colômbia, nos dias 24 e 27 de fevereiro, em Barranquilla. Esses jogos fazem parte da preparação da equipe para o Sul-Americano da categoria, que acontecerá de 3 a 19 de abril.
Foto: Divulgação / Red Bull Bragantino - Fonte: AV
