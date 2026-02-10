Estudo revela os jogadores mais populares e impopulares do Brasileirão no Instagram

Neymar pode até ser o brasileiro mais popular do mundo no Instagram, superando os 233 milhões de seguidores, mas não é unanimidade entre seus pares na rede social. Estudo inédito do Bolavip Brasil descobriu quem são os atletas mais populares e impopulares entre os jogadores do Brasileirão. As principais conclusões, você descobre a partir de agora.
Neymar é o mais popular entre os jogadores de futebol
Neymar não é referência apenas para os torcedores. Os jogadores em peso também acompanham no Instagram os passos do principal nome do futebol do Brasil nas últimas duas décadas. Dos 50 jogadores do Campeonato Brasileiro considerados no estudo, Neymar é seguido por 39. Ele é o mais seguido de todos, descobriu o estudo.
Chamou a atenção que seis jogadores brasileiros dos 50 atletas da Série A incluídos no estudo optam por não seguir Neymar: Léo Ortiz (Flamengo), Matheus Pereira (Cruzeiro), Paulinho (Palmeiras), Hércules (Fluminense), Arthur Cabral (Botafogo) e Léo Jardim (Vasco).
Ser seguido por Neymar é para poucos: somente 14 dos 50 jogadores no estudo contam com a audiência do craque. Apenas sete que não jogam ou nunca jogaram com Neymar: Kaio Jorge (Cruzeiro), Yuri Alberto (Corinthians), Arrascaeta (Flamengo), Jean Lucas (Bahia), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Depay (Corinthians) e Lucas Piton (Vasco).
Hugo Souza é o “boa praça” do Instagram
O estudo descobriu que, tirando Neymar, Hugo Souza, do Corinthians, pode ser considerado o mais popular de todos os jogadores analisados no estudo. Afinal, o goleiro é seguido por outros 22 jogadores do Brasileiro, de um total de 50, excluindo dos 22 os colegas de elenco do Corinthians.
O que diferencia Hugo Souza é também o fato de fazer a linha “me segue que eu te sigo”: ele é o segundo mais seguido e o jogador que mais segue outros jogadores considerados no estudo: 27 de 50.
Isidro Pitta se destaca pela baixa popularidade entre jogadores
Entre os 50 jogadores analisados no estudo, Isidro Pitta, do Red Bull Bragantino, é o menos popular. O atacante paraguaio não é seguido por nenhum dos outros 49 atletas considerados. Ele também não faz questão de seguir os colegas de profissão: o único que ele segue entre os 50 é Neymar.
O estudo descobriu que a nacionalidade pesa para jogadores se seguirem. Dos 50 jogadores analisados, 11 são estrangeiros e eles tendem, quando seguem jogadores com os quais nunca jogaram, a seguir jogadores nascidos no mesmo país. Os brasileiros também tendem a seguir brasileiros. Arrascaeta, do Flamengo, é o único que consegue furar a bolha: é seguido por 22 jogadores, 17 deles companheiros e ex-companheiros, um argentino (Garro) e quatro brasileiros (Neymar, Bidon, Caio Alexandre e Pablo Maia).
É possível colegas de um mesmo elenco não se seguirem no Instagram? Sim
O estudo descobriu que existem casos de jogadores que, mesmo dividindo o mesmo vestiário, eles não se seguem no Instagram. O caso mais emblemático é o de Luciano Juba e Jean Lucas. Os dois são companheiros de time no Bahia desde 2024, mas não se seguem na rede social.
Outro caso que chama a atenção é o de Rossi e Plata, goleiro e atacante do Flamengo. Companheiros de elenco desde 2024, Rossi segue Plata no Instagram, mas a relação não é recíproca, e o equatoriano não segue o argentino.
Metodologia
Para o estudo, o Bolavip Brasil considerou 50 jogadores em atividade no Brasileirão, selecionando os 50 de maior valor de mercado de acordo com o site Transfermarkt com ao menos 38 partidas do Brasileiro no currículo e com perfil oficial ativo no Instagram.
Em seguida, checou quais jogadores dentro desse grupo de 50 cada jogador segue, num total de 1.225 checagens.
A checagem foi atualizada pela última vez no dia 9 de fevereiro.
Sobre o Bolavip Brasil
O Bolavip Brasil apresenta o melhor do esporte, com o objetivo de entreter os fãs e promover debates. Com sedes nas principais cidades da América, a marca conta coletivamente com uma equipe de cerca de 200 criadores de conteúdo, que são amplamente reconhecidos como autoridades em futebol, estatísticas e dados esportivos.
