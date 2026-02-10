Na Caneleira, Jabuca busca a reabilitação na Série A4 nesta quarta-feira diante do Jacareí

A quarta-feira (11/2) terá bola rolando no Estádio Espanha, em Santos. Às 15 horas, o Jabaquara enfrenta o Jacareí, em compromisso pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A4. Após perder para o São Caetano por 2 a 0, no ABC, o foco do Leão da Caneleira é buscar sua reabilitação no estadual.
``O jogo de sábado foi equilibrado, mas o São Caetano acabou aproveitando melhor as oportunidades que criou. Treinamos e conversamos bastante sobre o que pode ser aprimorado e estou confiante que podemos voltar a vencer quarta-feira. Para isso, contamos também com o apoio de nosso torcedor´´, convocou o técnico Adriano Piemonte.
O Jabuca ocupa o sétimo lugar na classificação do Paulistão A4 com três pontos ganhos. Já o Jacareí (mascote abaixo), que até o ano passado era chamado de Joseense (mascote acima), ainda não pontuou e aparece na lanterna da competição.
INGRESSOS
Os ingressos de arquibancada para Jabaquara x Jacareí custam R$ 20 e podem ser adquiridos diretamente na sede do clube, à Avenida Francisco Ferreira Canto, 351, no bairro da Caneleira, a partir das 9 da manhã desta quarta-feira.
Têm direito à meia-entrada associados do Jabuca, aposentados, estudantes e professores da rede pública.
Fonte: Tática Assessoria
