Eliminado no Paulistão, Botafogo contrata o quarto lateral esquerdo para a Série B

Eliminado das quartas de final do Campeonatoi Paulista, o Botafogo, de Ribeirão Preto, surpreendeu a sua torcida ao anunciar o quarto lateral esquerdo para a temporada de 2026. Apesar de ter no elenco o garoto Henrique Teles, da base, e os recém-chegados Gabriel Inocêncio e Patrick Brey, a diretoria do Panterá trouxe Felipe Vieira, que estava no Vitória.
Na equipe baiana, o jogador conquistou o título da Série B em 2023. Logo depois, Felipe Vieira foi emprestado para a Chapecoense, onde ficou por dois anos.
Na temporada passada, o lateral esquerdo conquistou mais um acesso para a elite do Brasileirão com o time catarinense.
Em 2026, Felipe Vieira retornou ao Vitória e disputou cinco jogos do Campeonato Baiano.
Antes, o jogador passou pelo Londrina, onde foi revelado e permaneceu por sete temporadas, e Portimonense (POR).
FICHA TÉCNICA
NOME: Felipe Vieira Augusto
POSIÇÃO: Lateral esquerdo
DATA DE NASCIMENTO: 04/05/1999, 25 anos
CIDADE DE NASCIMENTO: Cruzeiro do Sul (PR)
CLUBES: Vitória, Chapecoense, Portimonense e Londrina
