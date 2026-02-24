Romisson, volante do São Bernardo, reencontra o Atlético-BA na estreia da Copa do Brasil

Com 696 minutos em campo, o volante Romisson é o atleta de linha que mais defendeu as cores do São Bernardo neste ano. Ele foi titular em todos os oito jogos do Bernô no Campeonato Paulista, só sendo substituído em duas partidas.
Desde 2021 na equipe do ABC paulista, Romisson soma mais de 130 jogos pelo São Bernardo.
Tendo uma ampla história na equipe amarela e preta, Romisson enalteceu o fato de ter iniciado o ano com a maior minutagem do elenco entre os atletas de linha.
``Tenho orgulho tremendo em vestir a camisa do São Bernardo. Feliz em ter atuado em todas as partidas como titular. Seguirei trabalhando forte para aumentar ainda mais minha sequência, principalmente porque temos competições nacionais pela frente, incluindo a Série B, que é uma competição no qual poderemos brigar pelo tão sonhado acesso à elite´´, enfatizou o camisa 17.
Antes da estreia na Série B, o São Bernardo entrará em campo nesta quarta-feira (25/2), às 20h, contra o Atlético-BA, em confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Entre 2019 e 2020, Romisson vestiu as cores do Vitória, ou seja, conhece bem o próximo adversário.
``Pude enfrentar algumas vezes o Atlético Alagoinhas. Conheço o jeito deles jogarem e, inclusive, tenho alguns amigos que estão jogando lá. Desde a nossa saída do Paulistão, concentramos o nosso foco para essa partida. Estamos trabalhando bastante para sairmos com o resultado positivo. Corrigimos o que deu de errado na reta final do Paulista para que consigamos avançar na Copa do Brasil´´, concluiu.
Fonte: AV - Foto: Rafael Assunção
