Red Bull Bragantino e São Paulo abrem quartas do Paulistão no sábado (21)

As partidas das quartas de final do Paulistão Casas Bahia 2026 acontecem neste final de semana. Red Bull Bragantino e São Paulo abrem os confrontos no sábado (21), mesmo dia de Palmeiras e Capivariano. Novorizontino e Santos se enfrentam na tarde de domingo (22) e Portuguesa e Corinthians encerram a definição dos semifinalistas às 20h30.
Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis e, para definir os confrontos das fases seguintes, a pontuação segue sendo somada. O time visitante ficará com 35% da renda bruta.
Os detalhes da fase seguinte do Paulistão Casas Bahia foram definidos em reunião online do Conselho Técnico na tarde desta segunda-feira (16).
Único invicto do torneio, o Red Bull Bragantino recebe o São Paulo, em Bragança Paulista, às 18h30, na primeira partida das quartas de final. Mais tarde, às 20h30, o Palmeiras enfrenta o Capivariano, principal surpresa da competição, na Arena Crefisa Barueri.
Líder da primeira fase, o Novorizontino recebe o Santos, em Novo Horizonte, às 16h do domingo (22). Já Portuguesa e Corinthians fazem o clássico que encerra esta fase, às 20h30, no Canindé.
4 trocas de atletas
As equipes classificadas às quartas de final do Paulistão Casas Bahia tem até a sexta-feira, 20 de fevereiro, para fazer quatro trocas na Lista A de atletas inscritos na competição. Além disso, os cartões amarelos são zerados para essa nova fase. Suspensões, porém, têm de ser cumpridas.
Nesta fase decisiva, os gandulas serão da FPF, com alunos da Escola de Árbitros Flavio Iazzetti compondo o quadro.
Confira datas, locais e horários das quartas de final do Paulistão Casas Bahia 2026:
Sábado, 21 de fevereiro
18h30
Red Bull Bragantino x São Paulo
Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
TNT e HBO Max
20h30
Palmeiras x Capivariano
Arena Crefisa Barueri, em Barueri
Record, CazéTV e HBO Max
Domingo, 22 de fevereiro
16h
Novorizontino x Santos
Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte
TNT e HBO Max
20h30
Portuguesa x Corinthians
Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, em São Paulo
Record, CazéTV e HBO Max
