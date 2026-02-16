TH+ Esportes - Programa esportivo do Grupo Thathi - Segunda-feira (16/2)

|Futebol Caipira, Futebol Raiz
CLIQUE AQUI e assista ao vivo o programa de esportes
Informativo diário com notícias, curiosidades, bastidores, contratações, demissões e classificações. Os times pequenos e médios do interior de São Paulo, Capital, Grande ABC e Grande São Paulo são priorizados. Mas jamais esquecerei dos outros Estados e de clubes e jogadores brasileiros no futebol internacional!
|Futebol Caipira, Futebol Raiz
CLIQUE AQUI e assista ao vivo o programa de esportes
Nenhum comentário:
Postar um comentário