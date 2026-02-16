segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026

Thales Oleques festeja a classificação do Primavera para a Série D de 2027


O lateral-direito Thales Oleques foi um dos protagonistas do Primavera no empate por 3 a 3 contra o Noroeste, no último domingo (15/2), pelo Campeonato Paulista. O resultado foi suficiente para confirmar a permanência da equipe na elite estadual em 2027 e, de quebra, garantir uma vaga inédita na Campeonato Brasileiro Série D da próxima temporada.

Titular ao longo de toda a competição, Thales esteve presente em todos os jogos do Primavera no campeonato e foi um dos atletas mais regulares do elenco. Contra o Noroeste, além da atuação segura defensivamente, o jogador contribuiu diretamente no setor ofensivo ao dar uma assistência importante, participando de um dos gols que ajudaram a equipe a buscar o resultado decisivo.

Após a partida, o atleta comemorou o objetivo alcançado e destacou a força coletiva do grupo durante toda a campanha.

``É uma felicidade enorme poder fazer parte desse momento histórico do clube. Sabíamos das dificuldades que seria o campeonato, mas o grupo sempre acreditou. Conseguir a permanência e ainda garantir a vaga na Série D é fruto de muito trabalho de todos´´, afirmou.


Thales também ressaltou a importância da sequência que teve ao longo da competição, atuando em todas as partidas.

``Fico muito feliz por ter conseguido ajudar dentro de campo em todos os jogos. Procuro sempre dar o meu máximo, defendendo ou apoiando no ataque. A assistência foi importante, mas o principal é o objetivo coletivo alcançado´´, completou.

Com a campanha consolidada, o Primavera encerra sua participação no Estadual com motivos para comemorar e já começa a projetar os próximos desafios, agora em nível nacional.


Na quarta-feira (18), às 19h30, a equipe encara o Araguaína, em Tocantins, pela primeira fase da Copa do Brasil. Com contrato até o final do mês, Thales Oleques deve ser presença confirmada na partida da competição nacional.









Fonte: AV - Foto: Divulgação / Primavera

Posted by at

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários (Atom)