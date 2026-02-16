Thales Oleques festeja a classificação do Primavera para a Série D de 2027

O lateral-direito Thales Oleques foi um dos protagonistas do Primavera no empate por 3 a 3 contra o Noroeste, no último domingo (15/2), pelo Campeonato Paulista. O resultado foi suficiente para confirmar a permanência da equipe na elite estadual em 2027 e, de quebra, garantir uma vaga inédita na Campeonato Brasileiro Série D da próxima temporada.
Titular ao longo de toda a competição, Thales esteve presente em todos os jogos do Primavera no campeonato e foi um dos atletas mais regulares do elenco. Contra o Noroeste, além da atuação segura defensivamente, o jogador contribuiu diretamente no setor ofensivo ao dar uma assistência importante, participando de um dos gols que ajudaram a equipe a buscar o resultado decisivo.
Após a partida, o atleta comemorou o objetivo alcançado e destacou a força coletiva do grupo durante toda a campanha.
``É uma felicidade enorme poder fazer parte desse momento histórico do clube. Sabíamos das dificuldades que seria o campeonato, mas o grupo sempre acreditou. Conseguir a permanência e ainda garantir a vaga na Série D é fruto de muito trabalho de todos´´, afirmou.
Thales também ressaltou a importância da sequência que teve ao longo da competição, atuando em todas as partidas.
``Fico muito feliz por ter conseguido ajudar dentro de campo em todos os jogos. Procuro sempre dar o meu máximo, defendendo ou apoiando no ataque. A assistência foi importante, mas o principal é o objetivo coletivo alcançado´´, completou.
Com a campanha consolidada, o Primavera encerra sua participação no Estadual com motivos para comemorar e já começa a projetar os próximos desafios, agora em nível nacional.
Na quarta-feira (18), às 19h30, a equipe encara o Araguaína, em Tocantins, pela primeira fase da Copa do Brasil. Com contrato até o final do mês, Thales Oleques deve ser presença confirmada na partida da competição nacional.
Fonte: AV - Foto: Divulgação / Primavera
