Fahel Jr chama responsabilidade no Taubaté para o duelo decisivo diante do Santo André

Mesmo trocando de treinador, o Taubaté não consegue se afastar da zona do rebaixamento na Série A2 do Campeonato Paulista. Na rodada passada, em casa, apesar de abrir 3 a 1 em cima do Monte Azul, o Burro da Central acabou cedendo o empate no segundo tempo. A partida será transmitida pela Ulisses TV no Youtube.
O técnico Fahel Jr chama a responsabilidade para si e quer o grupo do Taubaté à vontade para desempenhar seu melhor futebol na partida desta quarta-feira (18/2), às 20h, diante do Santo André, novamente no estádio Joaquinzão, pela 11ª rodada. Ele garante que a cobrança permanece igual desde sua chegada, há três rodadas, e não existe ansiedade no grupo pela posição desconfortável na tabela de classificação.
``Não vejo aqui um grupo ansioso. Se fosse, carregando este peso nas costas, não jogaria o que tem jogado. Uma equipe que entra muito pressionada, nervosa, não consegue desenvolver bom futebol. Estou deixando eles o máximo à vontade e chamando para mim a responsabilidade, porque sou eu quem escala, quem determina a melhor estratégia´´, disse.
Por isso, o treinador entende que não existe – e nem precisaria – de uma cobrança maior em cima do elenco.
``Somos uma equipe que chega, então não tem o emocional tão abalado assim. Precisa desempenhar bem, continuar o jogo de intensidade, criando, com transição rápida, para ficar mais perto da vitória. Será um grande jogo contra o Santo André, que também é um adversário muito difícil. Mas estamos preparados´´, avisou o treinador.
Fahel Jr vê bom desempenho nos jogos do Taubaté.
``O que não estamos tendo é bom aproveitamento. Precisamos reverter em gols todas as chances que estão sendo criadas. Contra o Monte Azul foi fora da curva, um número absurdo de oportunidades. Foram 18 finalizações com seis chances claras de gol. Mas na fase que estamos, temos que aproveitar melhor´´, ressaltou.
Diante do Santo André, que está no G8, a zona de classificação, o comandante do Taubaté espera um grande jogo.
``O Santo André é muito bem treinado, equipe jovem, característica do clube, mas com alguns valores experientes. Tem feito campanha razoável, está no G8, sai e entra, com bons jogos e outros não tão bons. Isso não é só o Santo André, mas a maioria das equipes. Essa oscilação, todos passam por isso em campeonato tão equilibrado e muito próximo´´.
Mas, no Joaquinzão, o treinador garante que sua equipe precisa buscar a vitória.
``É jogo em casa. Já perdemos dois pontos em casa na última rodada e agora é buscar estes três pontos para sair de perto da zona de rebaixamento e depois pensar em brigar por coisa melhor´´. projetou o comandante do Burro da Central.
Fahel Jr teve curto espaço de preparação para o Taubaté, que teve para encarar o Monte Azul em casa, pela Série A2, e agora já desafia o Santo André. Mas espera contar com a força da arquibancada, sempre muito importante para o Burro da Central.
``Lógico que uma vitória contra uma equipe de G8, a torcida fica esperançosa, motivada. Ela sempre foi muito presente. Esperamos contar com eles ao nosso lado, participando, motivando. É isso que queremos´´, enalteceu.
