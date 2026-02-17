Animado com a classificação do Capivariano, Élio Sizenando traça planos para eliminar o Palmeiras nas quartas do Paulistão

``Tem uma pressa muito grande para a pessoa virar treinador. E não é assim. Tem que começar lá embaixo, dar treino pra caramba porque senão você até pode chegar, mas volta´´. As palavras são do técnico Élio Sizenando, do Capivariano, que precisou de 21 anos para alcançar a oportunidade e agarrá-la como a grande surpresa do Paulistão deste ano.
``Está sendo meu primeiro Paulistão. Tenho mais de 30 anos na área técnica, joguei todas as séries abaixo da elite, fiz grandes trabalhos nas categorias de base e a hora chegou. Treinador se forma assim: jogos, treinos diários. Demora para a gente chegar. Foi um aprendizado, a gente cresce profissionalmente em toda competição´´, conta.
Para o duelo com o Palmeiras nas quartas de final, sábado (21/2), 20h30, na Arena Barueri, Élio é seguro de tudo que o trouxe até este momento.
``Estratégia, tenho certeza, que não fico atrás. Claro que não conseguimos competir em igualdade de condições com a qualidade do elenco, o poder aquisitivo de cada clube. Mas nosso grupo se conhece há bastante tempo e vamos a campo preparados para isso´´.
Nos últimos cinco anos, o comandante do Capivariano conquistou dois acessos (Série A3 e A2) e só saiu do Estado de São Paulo ano passado, quando o clube optou por se organizar para o Paulistão, e foi para defender o Pouso Alegre na Série D.
Juntos, na comissão técnica, estão Ivan Médici, Danilo Benjamin e Lucas Andrade. O preparador físico Thiago Resende, o analista Lucas Carvalho e o preparador de goleiros Felipe Guedes. Todos trabalham, nesta semana, para conter a euforia do elenco.
``Tem o lado emocional, a ansiedade. Mas já fizemos um bom primeiro tempo diante do Corinthians, o que deu experiência a eles. Vamos tentar igualar´´.
Foto: Divulgação
