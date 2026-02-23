Jonathan Costa valoriza desempenho pelo Guarani antes da estreia na Copa do Brasil

O Guarani entrou em campo oito vezes na atual temporada. Todos os jogos foram válidos pela primeira fase do Campeonato Paulista, quando o Bugre bateu na trave pela classificação nas quartas de final, perdendo a vaga para o Santos no saldo de gols. Em todos os minutos do alviverde em 2026, o zagueiro Jonathan Costa esteve presente.
Contratado pelo Guarani após se destacar pelo Avaí, Jonathan Costa enfatizou a grande sequência de jogos que está tendo neste ano.
``Estou muito feliz em vestir a camisa do Guarani. O fato de ter atuado em todas as partidas sem ser substituído mostra a minha regularidade e comprometimento no dia a dia. Espero aumentar ainda mais o meu número de jogos pelo Bugre´´, destacou o zagueiro.
Além da minutagem, Jonathan Costa teve outros pontos positivos pelo Guarani no Paulistão. Foi o líder de rebatidas da primeira fase do estadual, o segundo do Guarani que mais acertou passes e mais bloqueou chutes adversários.
``O Campeonato Paulista é o estadual mais difícil do Brasil. Fizemos grandes jogos, inclusive, na última rodada contra o Palmeiras. Foram pequenos detalhes que impediram a nossa classificação. Detalhes esses que vamos corrigir visando a sequência do ano´´, garantiu o defensor.
Nesta quarta-feira (25/2), às 15h30, fora de casa, o Guarani estreia na Copa do Brasil diante do Castanhal-PA. Jonathan Costa projetou a sequência da temporada campineira.
``Após a nossa saída do estadual, concentramos todo o nosso foco na Copa do Brasil. Temos condições de ir longe na competição. Porém, sabemos que é jogo a jogo. Teremos essa primeira batalha difícil, não apenas pela partida, mas também pelo desgaste da viagem. A classificação será importante ao clube e também para o elenco visando a confiança para a Série C, que é o grande objetivo de todos no Guarani: o acesso à Série B´´, finalizou.
Fonte: AV - Foto: Raphael Silvestre / Guarani
