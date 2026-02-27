Temporada brasileira começa com invasão colombiana na Primeira Divisão

Um dos principais jogos do futebol brasileiro no fim de semana será o duelo entre Fluminense e Vasco, valendo vaga na final do Campeonato Carioca. De um lado, o Tricolor das Laranjeiras, cujo principal jogador é Kevin Serna, autor do gol no jogo de ida. Ele é natural da Colômbia. Do outro, o Cruz-maltino, que tem em Andrés Gómez sua maior esperança de virada. Ele também é colombiano.
Levantamento feito pelo Bolavip Brasil revelou que atualmente 31 jogadores nascidos na Colômbia estão distribuídos entre os principais clubes do país. É um recorde absoluto. Para efeito de comparação, em 2025 - ano que tinha sido o recorde de atletas deste país - eram 23 jogadores.
Desde o início dos pontos corridos esta é a temporada com mais atletas colombianos da história. No primeiro ano, em 2003, apenas um jogador do país vizinho - Aristizábal, do Cruzeiro - atuou na elite do futebol brasileiro.
Athletico-PR com mais colombianos
O clube que mais observa os jogadores colombianos atualmente é o Athletico. Com um limite máximo de nove estrangeiros a serem relacionados por partida, o Furacão utiliza sete jogadores nascidos na Colômbia em seu elenco.
O grande destaque da equipe paranaense é Kevin Viveiros. O centroavante era um dos principais nomes do Atlético Nacional, mas mesmo assim optou por jogar pelo time paranaense ano passado, quando ainda estava na Série B.
Quinze dos 20 times da Série A contam com ao menos um colombiano no elenco. As exceções são Corinthians, São Paulo, Santos, Mirassol e Bahia.
Legião colombiana no Vasco
O Vasco não fica muito atrás do Athletico neste sentido. O Cruz-maltino tem em seu elenco quatro deles. Cuesta e Gómez são titulares e voltaram a ser convocados devido ao momento no clube carioca.
Johan Rojas herdou a vaga de Philippe Coutinho no meio de campo e Marino Hinestroza ameaça tomar a vaga no time do português Nuno Moreira.
Palmeiras gasta bolada com Arias
Um dos destaques do futebol brasileiro e colombiano dos últimos anos, Jhon Arias retornou ao Brasil para defender o Palmeiras. Arias foi a segunda contratação mais cara da história do clube paulista e a terceira mais cara da atual janela, atrás apenas de Lucas Paquetá e Gerson. Foram 25 milhões de euros pelo meia-atacante.
País com mais colombianos
Entre as 10 maiores ligas do futebol mundial, o Brasil tem a maior quantidade de colombianos, com larga vantagem para o segundo colocado. Enquanto no país são 31 atletas, na Liga Mexicana e na MLS são 25 em cada.
Na Argentina são 22. No futebol europeu, o país que mais conta com jogadores colombianos é a Itália, com apenas sete jogadores atuando na Série A. Em seguida aparecem Inglaterra (4), Espanha (3), França (1) e Alemanha (1). A Arábia Saudita tem dois colombianos.
Sobre o Bolavip Brasil
O Bolavip Brasil apresenta o melhor do esporte, com o objetivo de entreter os fãs e promover debates. Com sedes nas principais cidades da América, a marca conta coletivamente com uma equipe de cerca de 200 criadores de conteúdo, que são amplamente reconhecidos como autoridades em futebol, estatísticas e dados esportivos.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
Nenhum comentário:
Postar um comentário