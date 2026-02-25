Rollheiser, Matheus Martins e Paulinho: estudo aponta as piores contratações do futebol brasileiro da atualidade

A cada novo jogador que chega a um clube de futebol, os torcedores repetem a mesma pergunta: será que vai dar certo? Depois de um tempo, em alguns casos, a resposta é um retumbante “não”. Estudo inédito do Bolavip Brasil investigou quais são as piores contratações do futebol brasileiro da atualidade. E descobriu que nenhum reforço contratado está sendo pior do que Benjamín Rollheiser, atacante argentino do Santos.
Metodologia
O estudo levantou as 100 maiores transferências do futebol brasileiro e analisou todas as contratações ocorridas entre 1º de janeiro de 2024 e 15 de fevereiro de 2025, de acordo com o site especializado Transfermarkt. Em seguida, checaram-se, em cada uma delas, dois aspectos: o esportivo e o financeiro. Finalmente, combinaram-se os dois aspectos, atribuindo-se peso 6 ao esportivo e 4 ao financeiro.
No aspecto esportivo, calculou-se o impacto do jogador na performance do time: se a média de pontos da equipe com o jogador em campo é maior do que a média geral, seu impacto é positivo. Esse impacto é maior ou menor, dependendo do percentual de partidas em que o jogador atuou em relação ao total de jogos do time.
No aspecto financeiro, calculou-se o saldo do clube com a transferência. Se o jogador foi contratado e segue no clube, seu retorno financeiro é zero e seu impacto no clube é proporcional ao custo que gerou. Se ele já foi revendido, amortizou o impacto causado pela vinda ou até mesmo gerou lucro.
Rollheiser é a pior contratação do Brasil na atualidade
Benjamín Rollheiser acertou com o Santos em fevereiro do ano passado por 11 milhões de euros. É atualmente a 32ª contratação mais cara do futebol brasileiro na história e ainda não entregou o que o time paulista esperava.
Com ele em campo, a média do Santos é de 1,14 ponto por partida. Sem o argentino, esse valor sobe para 1,84 ponto por jogo. Esse desempenho, somado ao alto custo da contratação, faz dele o pior reforço da atualidade.
Botafogo é o time que lidera em contratações ruins na atualidade
Das 10 piores contratações do Brasil na atualidade, quatro foram feitas pelo Botafogo. O clube é um dos que mais gastaram em reforços no país nos últimos anos, com algumas contratações que não renderam o esperado até o momento.
Matheus Martins é um exemplo: é a 37ª contratação mais cara do país, custando 10 milhões de euros, e tem um aproveitamento de pontos inferior ao do Botafogo: 1,46 ponto por jogo, contra 1,73 da equipe alvinegra desde que foi contratado.
Paulinho decepciona no Palmeiras
Outra contratação que se mostra ruim até o momento é a de Paulinho. O jogador custou 18 milhões de euros, sendo a oitava mais cara da história do futebol brasileiro. Seu aproveitamento de pontos é menor do que o do Palmeiras, 1,25 contra 1,51 ponto por jogo. Alivia para ele o fato de que sua participação na performance alviverde é pequena: lesionado, ele entrou em campo apenas 16 vezes desde que foi contratado.
As 10 piores contratações do futebol brasileiro na atualidade (pontuação zero para a pior contratação, pontuação 1 para a melhor):
1 - Benjamin Rollheiser (Santos): 0,03
2 - Matheus Martins (Botafogo): 0,26
3 - Paulinho (Palmeiras): 0,27
4 - Matheus Henrique (Cruzeiro): 0,28
5 - Santiago Rodríguez (Botafogo): 0,28
6 - Artur (Botafogo): 0,34
7 - Júnior Santos (Atlético-MG): 0,34
8 - Nathan Fernandes (Botafogo) 0,35
9 - Walace (Cruzeiro): 0,36
10 - Rafael Borré (Internacional): 0,39
Sobre o Bolavip Brasil
O Bolavip Brasil apresenta o melhor do esporte, com o objetivo de entreter os fãs e promover debates. Com sedes nas principais cidades da América, a marca conta coletivamente com uma equipe de cerca de 200 criadores de conteúdo, que são amplamente reconhecidos como autoridades em futebol, estatísticas e dados esportivos.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
Nenhum comentário:
Postar um comentário