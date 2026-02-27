Guarani faz limpeza na comissão técnica e diretoria visando Série C: Matheus Costa, Elano e Farnei Coelho são demitidos!

O Guarani Futebol Clube resolveu mudar o rumo após os recentes fiascos na temporada de 2026. No Paulistão, apesar de ter batido na trave, foi eliminado logo na primeira fase e sequer participou das quartas de final. Já na Copa do Brasil o vexame foi maior. Parou logo no primeiro jogo, empataondo com o Castanhal-PA por 1 a 1 e caindo nos pênaltis.
Com duas decepções, a alta-cúpula do Guarani resolveu colocar ordem na casa. Em uma tacada apenas três cabeças rolaram no clube: o executivo de futebol Farnei Coelho, o técnico Matheus Costa - foto acima - (além do auxiliar Leandro Niehues e o preparador físico Hugo Paulista) e o coordenador técnico Elano Blumer.
Claro que os dirigentes agradeceram os profissionais pelos serviços prestados, empenho e dedicação demonstrados durante o período em que estiveram no Brinco de Ouro. Porém, o Bugre entendeu que com os agora ex-funcionários não deveriam continuar para a equipe tentar dar a volta por cima do Campeonato Brasileiro da Série C.
A Série C terá início na primeira semana de abril. Entre os dias 4 e 6 de abril, data ainda indefinida, o Guarani vai a campo, na primeira rodada, diante do Maranhão, fora de casa, na cidade de São Luís do Maranhão.
Nos próximos dias a diretoria promete anunciar os novodc profissionais que tentarão fazer o Bugre correr atrás do cobiçado acesso à Série B.
