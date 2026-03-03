Museu do Futebol promove encontro sobre acessibilidade, estética e protagonismo de pessoas com deficiência

O encontro é gratuito e vai evidenciar a acessibilidade comunicacional e estética como ferramenta de ampliação de acesso, diálogo e produção de conhecimento para diferentes públicos.
O Museu do Futebol realiza, no dia 11 de março, o encontro Acesso em Campo: estética, mediação e protagonismo na acessibilidade, que propõe uma reflexão sobre novas formas de pensar, criar e praticar a acessibilidade em instituições culturais. A ação tem como público-alvo integrantes da Rede de Acesso, representantes de órgãos públicos ligados à pauta da pessoa com deficiência, profissionais de cultura e educação e público interessado no tema. Instalado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas on-line, por este link.
O evento apresenta processos, escolhas estéticas e práticas que sustentam três iniciativas recentes da instituição: o audioguia com audiodescrição em formato de programa de rádio, os conteúdos em videolibras e a plataforma Craques do Conhecimento, dedicada à educação anticapacitista e à divulgação das modalidades de futebol adaptado. O encontro vai situar o público sobre o momento atual do Museu do Futebol, explicitando o caminho já percorrido, as políticas de acesso adotadas e o deslocamento de uma lógica de “entrega de recursos acessíveis” para uma acessibilidade como campo de criação, mediação e estética.
Tendo a mediação educativa como eixo central, o encontro discute a curadoria compartilhada e o protagonismo de pessoas com deficiência na construção dos recursos. A proposta é evidenciar a acessibilidade comunicacional e estética como ferramenta de ampliação de acesso, diálogo e produção de conhecimento para diferentes públicos.
Para Marcelo Continelli, coordenador do Núcleo do Educativo do Museu do Futebol, “compartilhar as produções desenvolvidas no campo da acessibilidade é fundamental para inspirar museus e instituições culturais a se tornarem cada vez mais inclusivos e democráticos. As iniciativas apresentadas no evento reforçam o compromisso do museu em assumir a acessibilidade como uma prática essencial para garantir o pleno direito de acesso”.
Acesso em Campo: estética, mediação e protagonismo na acessibilidade, acontece no auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol. O evento é gratuito e terá audiodescrição aberta, interpretação em Libras e transmissão ao vivo pelo YouTube do Museu do Futebol.
Programação
A programação é dividida em três painéis temáticos. O primeiro aborda o audioguia com audiodescrição em formato de programa de rádio, explorando suas dimensões jornalística, estética e criativa. O segundo debate aborda o videolibras, destacando o protagonismo das pessoas surdas, que atuaram diretamente na roteirização e produção do material. Já o terceiro painel apresenta a plataforma Craques do Conhecimento, que reúne cursos sobre futebol adaptado e neurodiversidade, tratando a acessibilidade como formação, letramento e democratização do saber.
O evento contará com a participação de Georgea Rodrigues, diretora da Inclusive Acessibilidade, responsável pela criação do audioguia concebido em formato de programa de rádio, ampliando a experiência sensorial e narrativa da exposição.
Integram também o encontro a consultora em acessibilidade Cida Leite; a jornalista e pesquisadora Eliane Camolesi; Júnior Nascimento, diretor da Cultura de Acesso e curador do curso EAD de Acessibilidade, responsável pelo conteúdo em Libras; Phelipe Pereira e Alexandre Ohkawa, da Cultura de Acesso — este último consultor e co-roteirista do conteúdo em Libras —, além de Beto Castejon (a confirmar) e profissionais do Museu do Futebol.
A abertura institucional apresentará ao público o percurso da instituição na consolidação de políticas de acesso, reafirmando a acessibilidade como um processo contínuo, estético e político, integrado à prática museológica.
Acessibilidade no Museu
O Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol tornou-se uma referência ao longo dos anos, refletindo um compromisso institucional presente desde sua criação. Primeiro museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas projetado para ser acessível, oferece hoje uma combinação de recursos físicos, sensoriais e comunicacionais que garantem experiências inclusivas a públicos diversos. Esse percurso foi fortalecido por iniciativas como o premiado projeto Deficiente Residente, que aproximou pessoas com deficiência da equipe do museu e ajudou a transformar práticas e percepções sobre inclusão. Em 2024, com a renovação da exposição principal, a instituição expandiu e atualizou seus dispositivos acessíveis — incluindo novas maquetes táteis, objetos tridimensionais, réplicas, além de novos conteúdos com audiodescrição, em Libras e outros idiomas — reafirmando a acessibilidade como eixo central e permanente de sua atuação cultural e educativa.
SERVIÇO
Acesso em Campo: estética, mediação e protagonismo na acessibilidade
Data: 11 de março
Horário: 14h
Local: Auditório Armando Nogueira – Museu do Futebol
Recursos de acessibilidade: audiodescrição aberta e Libras
Transmissão ao vivo: YouTube do Museu do Futebol
Inscrições via Sympla:
https://www.sympla.com.br/evento/acesso-em-campo-estetica-mediacao-e-protagonismo-na-acessibilidade/3330746
Grátis
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A Temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil e Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, Itaú Unibanco, Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo, Arkema e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e com os parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
