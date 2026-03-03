SAF do Juventus organiza caravana para jogo que pode selar classificação à próxima fase da Série A2

Após recorde de público na Javari, clube aposta em invasão fora de casa para garantir classificação às quartas da Série A2
O Juventus iniciou a mobilização para o confronto decisivo contra a Inter de Limeira, válido pela última rodada da fase de grupos da Série A2 do Campeonato Paulista. A partida será disputada neste sábado (7/3), às 15h, em Limeira, e pode definir a classificação do Moleque Travesso às quartas de final da competição.
A ação dá sequência ao movimento estratégico implementado pela SAF do clube, que tem investido em engajamento e valorização da experiência do torcedor como parte do reposicionamento institucional. Na rodada anterior, na vitória por 3 a 0 sobre o XV de Piracicaba, a mobilização promovida pelo Juventus resultou no maior público da Série A2 até aqui: 3.659 torcedores na Rua Javari, superando o recorde anterior de 3.507, que pertencia ao Água Santa.
O número reforçou o impacto das iniciativas da nova gestão, tanto esportivamente quanto em termos de ativação de marca e fortalecimento do vínculo com a torcida.
Agora, o foco é levar esse apoio também para fora de casa. O clube organizará uma caravana oficial para Limeira. Os ônibus sairão às 11h da Rua Javari, com retorno previsto para as 18h, após o término da partida. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário disponibilizado nos canais oficiais do Juventus, com prazo até sexta-feira, às 13h.
Após o preenchimento, a equipe de Marketing entrará em contato com os torcedores e os incluirá em um grupo de WhatsApp para confirmação da presença e envio de orientações adicionais. O clube informou que a caravana se responsabiliza exclusivamente pelo transporte, sendo obrigatória a compra prévia do ingresso para o jogo.
Também será exigido o uso da camisa do Juventus durante a viagem e no estádio, reforçando a identidade visual da “invasão” organizada para a partida decisiva. Em meio à consolidação da SAF e à recente marca de R$ 3 milhões em patrocínios, o Juventus tenta alinhar mobilização institucional e desempenho esportivo para confirmar a vaga no mata-mata da Série A2.
