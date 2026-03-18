Protagonista do São Paulo nos últimos anos, Rafael vai completar 100 partidas pelo clube no Brasileiro

Um dos capitães do Tricolor deve superar marca centenária, que apenas outros quatro arqueiros conseguiram na história do clube
Nesta quarta-feira (18/3), Rafael poderá atingir mais uma marca especial com a camisa do São Paulo. Se for escalado pelo treinador Roger e entrar em campo na Arena MRV, contra o Atlético Mineiro, o arqueiro fará a sua 100ª partida vestindo a camisa Tricolor em duelos válidos pelo Campeonato Brasileiro.
Um dos responsáveis por usar a braçadeira de capitão da equipe e protagonista do São Paulo nos últimos anos, Rafael entrará no seleto grupo de goleiros que superaram a barreira de 100 atuações pelo clube na competição nacional. Até o momento, apenas quatro atletas conseguiram o feito: Tiago Volpi (113), Zetti (154), Waldir Peres (185) e Rogério Ceni (575).
``Eu já falei várias vezes sobre o amor que tenho pelo clube e de como me sinto honrado em vestir essa camisa e representar o São Paulo dentro de campo. Poder alcançar essa marca de 100 jogos somente no Campeonato Brasileiro é mais um motivo de muito orgulho. Só tenho que agradecer todas as pessoas que estão ao meu lado no dia a dia, como os jogadores, comissão técnica, diretoria, pessoal do CT, família, enfim. Sempre me senti em casa e fui muito bem tratado por todos aqui. Desde os meus primeiros dias, a torcida me respeitou bastante. Espero seguir no São Paulo por muito tempo e farei de tudo para conquistar mais títulos pelo clube´´, afirmou Rafael, que também falou sobre o duelo com o Galo, nesta noite, fora de casa.
``Será mais uma partida bem complicada, como todas no Brasileiro. Sei que é meio clichê dizer que o campeonato é super equilibrado e difícil, mas é a realidade. Nós somos líderes e estamos em um bom momento, só que o time do Atlético Mineiro é muito bom, possui jogadores de altíssimo nível e no estádio deles a equipe se torna ainda melhor. Vamos pra lá com muito respeito, mas temos condições de conquistar bom resultado´´, finalizou.
Contratado pelo São Paulo no final de 2022, Rafael fez a sua estreia pelo clube no ano seguinte. De lá pra cá, o arqueiro entrou em campo 193 vezes, conquistou 88 vitórias, 50 empates e sofreu 55 derrotas. Em 79 ocasiões, saiu de campo sem ser vazado.
Já pelo Campeonato Brasileiro, Rafael atuou em 99 jogos, venceu 42, empatou 23 e perdeu 34. Foram 36 partidas sem sofrer gol.
Goleiros com mais jogos pelo São Paulo no brasileiro
1º – Rogério Ceni (575)
2º – Waldir Peres (185)
3º – Zetti (154)
4º – Tiago Volpi (113)
5º – Rafael (99)
Rafael pelo São Paulo no Brasileiro
Geral
99 jogos
42 vitórias
23 empates
34 derrotas
36 jogos sem sofrer gols
2026
6 jogos
5 vitórias
1 empates
0 derrotas
3 jogos sem sofrer gols
2025
35 jogos
14 vitórias
8 empates
13 derrotas
12 jogos sem sofrer gols
2024
25 jogos
10 vitórias
6 empates
9 derrotas
8 jogos sem sofrer gols
2023
33 jogos
13 vitórias
8 empates
12 derrotas
13 jogos sem sofrer gols
Nenhum comentário:
Postar um comentário