Com Vídeo Suporte, segunda fase da Série A2 do Paulista começa neste sábado

Estão definidas as datas e horários das partidas da segunda fase do Paulistão A2 Rivalo 2026. Os detalhes do quadrangular da competição foram definidos em conselho técnico realizado nesta terça-feira (10) no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. A partir desta fase, a competição conta com a tecnologia de Vídeo Suporte (FVS). O recurso também será utilizado nas semifinais e na final do torneio.
As oito equipes que seguem na disputa pelo título do torneio foram separadas em dois grupos, definidos de acordo com a classificação geral da primeira fase. Os líderes de cada grupo enfrentam os segundos colocados na semifinal, tendo as equipes de melhores campanhas na somatória das fases a vantagem do empate no placar agregado e de decidir em casa.
Três partidas abrem a segunda fase da competição neste sábado (14). Às 17h, XV de Piracicaba e Água Santa se enfrentam em Piracicaba. Mais tarde, às 18h, o Votuporanguense recebe o Ituano. Sertãozinho e São José medem forças às 19h15. No domingo (15), Juventus e Ferroviária se enfrentam às 10h.
Confira abaixo os grupos:
Grupo 2
Água Santa
Ituano
Votuporanguense
XV de Piracicaba
Grupo 3
Ferroviária
São José
Sertãozinho
Juventus
CLIQUE AQUI e confira a tabela completa:
