Após recorde nacional de expulsões em clássico mineiro, veja 5 marcas inquebráveis do futebol brasileiro

O mundo do futebol repercute os 23 cartões vermelhos recebidos por jogadores de Atlético-MG e Cruzeiro no último domingo (8/3). A briga generalizada quebrou o recorde nacional de expulsões numa única partida, que durava 72 anos - em 1954, o jogo entre Portuguesa e Botafogo, pelo Torneio Rio-São Paulo, teve 22 jogadores expulsos.
Por conta disso, o Bolavip Brasil virou a história do futebol brasileiro do avesso para descobrir outros recordes inquebráveis e que deverão seguir assim por muito tempo.
O maior público da história em um jogo entre clubes brasileiros
O clássico entre Flamengo e Fluminense reuniu 194.603 espectadores, sendo 177 mil pagantes, no Maracanã, na final do Campeonato Carioca de 1963. O número foi possível porque o estádio ainda possuía gigantescos setores populares em que torcedores assistiam em pé, com controle muito menor de lotação. Reformas posteriores e as normas modernas de segurança reduziram drasticamente a capacidade do estádio. Hoje o Maracanã, maior estádio do país, comporta cerca de 78 mil pessoas, menos da metade daquele público histórico.
Os 34 gols de Washington em um único Brasileirão
Em 2004, o atacante Washington marcou 34 gols pelo Athletico em uma única edição do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o torneio tinha 24 clubes e 46 rodadas, oferecendo oito partidas a mais do que o formato atual. Desde 2006, com apenas 20 equipes, cada time disputa 38 jogos, o que reduz significativamente a margem para um artilheiro atingir números tão altos. Seria preciso, num cenário em que o jogador atuasse em todas as 38 rodadas, que ele tivesse uma média de gols de 0,89 por jogo.
A sequência invicta de 52 jogos do Botafogo
Entre 1977 e 1978, o Botafogo alcançou uma impressionante sequência de 52 partidas sem derrota. O feito atravessou diferentes competições e se tornou uma referência histórica. Repetir algo semelhante hoje exigiria atravessar praticamente uma temporada inteira sem perder. Para se ter uma ideia, o Palmeiras de Abel Ferreira, um dos times mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, teve no máximo 20 partidas invicto entre novembro de 2023 e março de 2024.
Os 1.237 jogos de Rogério Ceni pelo São Paulo
O goleiro Rogério Ceni encerrou a carreira em 2015 com 1.237 partidas pelo São Paulo, um recorde mundial de jogos por um único clube. Para atingir essa marca, ele combinou longevidade, regularidade física e mais de duas décadas de permanência na mesma equipe. No futebol atual, Fábio, goleiro do Fluminense, já superou os 1.400 jogos na carreira, mas atuando por quatro clubes diferentes - antes do tricolor, passou por Cruzeiro, Vasco e União Bandeirante.
Os oito gols de Pelé em uma única partida
Em 1964, Pelé marcou oito gols na goleada do Santos FC por 11 a 0 sobre o Botafogo-SP. Concentrar tantos gols em um único jogador é algo extremamente raro. A última vez em que um jogador fez seis gols numa única partida no Brasil que se tem notícia foi em 1997, com Edmundo, pelo Vasco, e em jogo pelo Campeonato Brasileiro.
