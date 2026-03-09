Após fracassar na Série A2 do Paulista, Inter de Limeira troca comissão técnica para disputar a Série C

A temporada de 2026 não começou boa para a Internacional de Limeira. Aliás, é possível ressaltar que após o acesso para a Série C do Brasileiro, no final do ano passado, o planejamento do Leão começou a fracassar. E foi para o ralo em apenas três meses!
A diretoria da Inter de Limeira não conseguiu renovar o contrato do técnico Ademir Fesan, que se mandou para o Água Santa, da cidade de Diadema, e iniciou a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista sob o comando de Alberto Felix.
Porém, a reformulação no elenco e o trabalho de Alberto Felix (foto abaixo) não deram certo e a comissão técnica foi demitido logo após a quinta das 15 rodadas da primeira fase da Série A3. Quem chegou para a vaga foi Waguinho Dias, que tinha acabado de ser demitido do Figueirense, que fez péssima campanha no Catarinense e acabou sendo rebaixado.
Waguinho Dias estreou na sexta rodada da Série A2 e a Inter de Limeira jamais conseguyiu se consolidar entre os oito primeiros colocados, o cobiçado G8, que levaria para os quadrangulares decisivo da competição. O Leão foi mero figurante e terminou na modesta 12ª colocação, com apenas 16 pontos, em 15 jogos. Foram 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, marcando 12 gols e sofrendo 18.
Com campanha ridícula na Série A2, mais próxima da zona do rebaixamento do que do G8, a diretoria resolveu demitir Waguinho Dias e sua comissão técnica nesta segunda-feira (9/3). E agora correr atrás de um novo treinador, e muitos reforços, para disputar a Série C.
Nenhum comentário:
Postar um comentário