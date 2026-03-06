Zubeldía x Jardim: Final entre Flamengo e Fluminense opõe técnicos das duas principais escolas do mundo

O Flamengo, treinado pelo português Leonardo Jardim, e o Fluminense, comandado pelo argentino Luis Zubeldía, farão a final do Campeonato Carioca no domingo (8/3) com dois estrategistas da melhor qualidade à beira do gramado. Levantamento do Bolavip Brasil descobriu que argentinos e portugueses são os treinadores mais prestigiados do futebol mundial na atualidade.
Ao mapear todos os treinadores que trabalharam em pelo menos um jogo nas 10 principais ligas nacionais do planeta (Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França, Itália, Alemanha e Arábia Saudita), na condição de estrangeiros, descobriu-se que argentinos e portugueses são os mais numerosos na elite do futebol mundial. Logo atrás deles, vêm os espanhóis.
Vale destacar que foram contabilizados apenas treinadores em condição de estrangeiros. Em outras palavras, técnicos brasileiros que trabalham no Brasileirão não foram incluídos no estudo, por exemplo.
Argentinos e portugueses dominam o futebol mundial, seguidos de perto por espanhóis
Argentinos e portugueses são os técnicos mais procurados por clubes que buscam os conhecimentos táticos de um estrangeiro. São 18 diferentes de cada.
Os argentinos estão espalhados em quatro ligas diferentes. A maior quantidade está no México e no Brasil, com seis treinadores argentinos cada, incluindo Zubeldía, que emenda no Fluminense seu segundo trabalho no futebol brasileiro - o primeiro foi no São Paulo.
Já os portugueses estão espalhados em seis países diferentes. Leonardo Jardim, do Flamengo, se juntou recentemente a Abel Ferreira, português já considerado por muitos como o maior técnico da história do Palmeiras, e Luis Castro, técnico do Grêmio. A maior quantidade de treinadores portugueses está na Arábia Saudita, onde sete diferentes trabalharam em pelo menos uma partida na temporada.
A Espanha está em terceiro, com 16 treinadores, incluindo o de maior prestígio no futebol mundial na atualidade, Pep Guardiola, técnico do Manchester City, da Inglaterra. Eles estão em seis países diferentes, quatro deles na Inglaterra e no México.
O Brasil conta atualmente com quatro treinadores atuando como estrangeiros nas dez principais ligas do mundo: André Jardine (América, do México), Péricles Chamusca (Al-Taawoun, da Arábia Saudita), Fábio Carille (Damac, da Arábia Saudita) e Maurício Dulac (Al-Riyadh, da Arábia Saudita).
Carioca será primeiro título de Zubeldía ou Jardim no futebol brasileiro
Tanto Luis Zubeldía quanto Leonardo Jardim possuem trajetórias recentes no futebol brasileiro. O argentino desembarcou no Brasil em 2024, para treinar o São Paulo. Acabou demitido em 2025, mas agradou no geral, tanto que, três meses depois, foi convidado para treinar o Fluminense. Desde então, faz bom trabalho à frente do tricolor, com 69,9% de aproveitamento de pontos.
Leonardo Jardim tem uma trajetória ainda mais curta no Brasil. Assumiu o Cruzeiro ano passado e deixou o clube mineiro ao fim da temporada, com 58,2% de aproveitamento. Quem vencer no domingo conquistará o primeiro título no Brasil, mais um troféu levantado por treinador estrangeiro no país.
