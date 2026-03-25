Brasil x França: Careca aponta franceses, carrascos em 1986, como um dos favoritos ao título da Copa em 2026

O Brasil terá pela frente, nesta quinta-feira (26), a França como um grande teste visando a Copa do Mundo. Um dos maiores atacantes da história da Seleção Brasileira, Careca apontou os cuidados que o time de Carlo Ancelotti deve ter.
Em entrevista exclusiva ao Bolavip Brasil, o ex-jogador colocou os bicampeões mundiais como um dos grandes rivais e favoritos para a conquista do Mundial, juntamente com o próprio Brasil e outros gigantes da Europa.
``Acredito que o Brasil pode chegar a uma final. Ser campeão é um detalhe ou outro na partida. Espero que os jogadores do Brasil façam a diferença numa decisão, apesar de os times europeus estarem muito fortes. França, Espanha, Alemanha e Inglaterra são seleções muito fortes individualmente´´, analisou, sem perder a confiança:
``Será um Mundial diferente, com mais equipes e, por isso, espero uma Copa do Mundo muito emocionante. Na torcida para que o Brasil seja campeão. A Seleção sempre é favorita em uma Copa do Mundo. O mundo todo respeita´´, completou.
Embates contra o França
Além de rivais diretos pela conquista, como aponta Careca, Brasil e França já protagonizaram grandes jogos pela Copa do Mundo. Em 1986, inclusive, o atacante esteve em campo e viu a Seleção ser eliminada nas quartas de final do Mundial no México diante dos europeus.
No empate por 1 a 1 com os franceses, Careca marcou o gol do Brasil, enquanto Michel Platini igualou a partida. Zico ainda teve a chance de dar a vitória no tempo normal, mas desperdiçou uma penalidade.
Na disputa por pênaltis, Careca não bateu e viu Sócrates e Júlio César perderem suas penalidades e a França vencer por 4 a 3.
Já em 1998, o Brasil perdeu a final por 3 a 0 na primeira conquista mundial dos franceses. Em 2006, novamente nas quartas de final, derrota por 1 a 0 e mais uma amarga eliminação. Em 2001, o Brasil foi eliminado na semifinal da Copa das Confederações pelos franceses. Na história são 16 jogos, entre partidas oficiais e amistosas, com sete vitórias do Brasil, cinco da França e quatro empates.
Careca somou 29 gols oficiais em 63 partidas pela Seleção Brasileira principal entre 1982 e 1993. Ele esteve nos Mundiais de 1986 e 1990 e marcou sete gols em nove jogos.
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