Sexta-feira 13: relembre alguns dos maiores "azarões" que desafiaram as probabilidades no esporte

Data cercada por superstição inspira lembrança de campanhas históricas em que o favoritismo ficou pelo caminho
Quando um dia 13 cai em uma sexta-feira, a associação à superstição e ao azar é imediata. No esporte, porém, a história mostra justamente o contrário: momentos em que equipes consideradas improváveis desafiaram previsões e conquistaram títulos históricos. Pensando nisso, a Betfair relembra algumas façanhas protagonizadas por verdadeiros “azarões” ao redor do mundo.
Entre os exemplos mais emblemáticos está o título do Leicester City na Premier League de 2015/2016, em que a equipe possuía menos de 1% de chances de ser campeão (odd de 10000.0). Cotado como um dos favoritos ao rebaixamento no início da temporada, o clube inglês superou gigantes do futebol europeu e conquistou um dos campeonatos nacionais mais competitivos do mundo, em uma campanha considerada uma das maiores histórias de superação do esporte.
Outro capítulo marcante ocorreu na Copa do Mundo FIFA de 1950. A Seleção Brasileira entrou em campo no Maracanã precisando apenas de um empate para conquistar o título diante de mais de 170 mil torcedores. O Brasil abriu o placar contra a França, mas o Uruguai virou com gols de Juan Alberto Schiaffino e Alcides Ghiggia, que marcou aos 34 minutos do segundo tempo e protagonizou o histórico Maracanazo.
O futebol internacional também acumula campanhas improváveis ao longo dos anos. Em 2004, três histórias chamaram a atenção: o Porto, comandado por José Mourinho, conquistou a UEFA Champions League quando tinha apenas 4% de probabilidade (odd de 26.0) de se sagrar campeão; A Grécia, que levantou o troféu da UEFA Euro 2004 tinha somente 1% de probabilidade (odd de 151.0) de título.
A maior zebra do Crystal Palace na FA Cup na temporada 2025-26 foi a eliminação na terceira rodada para o Macclesfield F.C., equipe da sexta divisão inglesa. O time venceu por 2 a 1 em janeiro de 2026 e surpreendeu o atual campeão do torneio, o Crystal Palace FC. O resultado ganhou ainda mais repercussão pelo enorme desequilíbrio entre as equipes: o Macclesfield, um clube semi-profissional, tinha cerca de 2% de chances de vitória (odd de 41.0). A derrota do então campeão logo na terceira rodada acabou entrando para a lista de grandes vexames da história da FA Cup.
No Brasil, clubes fora do eixo tradicional também protagonizaram campanhas memoráveis na Copa do Brasil. Foi o caso do Criciúma em 1991, do Santo André em 2004, do Paulista de Jundiaí em 2005 que tinham 1% (odd de 151.0) de chances de ser campeões, assim como o Sport Club do Recife em 2008.
Boxe, basquete, tênis e Olimpíadas também tiveram campeões improváveis
O cenário internacional também registra histórias improváveis fora do futebol. Em 1990, o boxeador Buster Douglas chocou o mundo ao nocautear o então invicto Mike Tyson e conquistar o título mundial dos pesos-pesados na luta Tyson vs. Douglas.
No basquete, a seleção da Argentina conquistou o ouro nas Olimpíadas de Atenas 2004 ao derrotar os Estados Unidos, então repletos de estrelas da NBA, quebrando a hegemonia norte-americana na modalidade.
Já nas Olimpíadas de Inverno de 1980, a jovem equipe dos Estados Unidos derrotou a poderosa União Soviética em uma partida histórica que ficou conhecida como “Miracle on Ice". Considerado um dos maiores momentos da história olímpica, o triunfo abriu caminho para que os americanos confirmassem o título ao vencer a Finlândia na rodada decisiva e conquistassem a medalha de ouro.
No tênis, uma das maiores zebras ocorreu nos gramados de Wimbledon, em 2001. O croata Goran Ivanišević entrou no torneio apenas como convidado (wild card) e acabou conquistando o título, protagonizando uma das campanhas mais improváveis da história do Grand Slam britânico.
Já nas Olimpíadas de Atlanta 1996, a seleção da Nigéria conquistou a medalha de ouro no futebol masculino, ao derrotar a Argentina na final, tornando-se a primeira equipe africana campeã olímpica da modalidade. No futsal, outra campanha marcante foi o título da Argentina na Copa do Mundo FIFA 2016, encerrando a hegemonia de seleções tradicionais como Brasil e Espanha.
Histórias como essas mostram como o esporte é marcado pela imprevisibilidade. Em diferentes modalidades e épocas, equipes consideradas improváveis desafiaram expectativas e transformaram campanhas inesperadas em capítulos históricos.
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