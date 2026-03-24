Com VAR, quartas de final da Série A3 do Paulista serão decididas em 4 e 5 de abril

Os jogos das quartas de final do Paulistão A3 Rivalo acontecem nos próximos dois finais de semana. Os detalhes da segunda fase da competição foram definidos em reunião do Conselho Técnico na última segunda-feira (23/3), no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol.
Todos os jogos de ida das quartas de final do Paulistão A3 Rivalo acontecem neste sábado, 28 de março. Às 15h, São Bernardo e Rio Claro recebem, respectivamente, Marília e XV de Jaú; às 17h, União Barbarense e Rio Preto se enfrentam em Santa Bárbara D’Oeste; enquanto às 19h, em Jundiaí, Paulista e Portuguesa Santista se enfrentam.
Já nos confrontos de volta, dois acontecem no sábado, 4 de abril. Às 15h, é a vez do Rio Preto receber o União Barbarense, em São José do Rio Preto; enquanto às 19h30 o Marília enfrenta o São Bernardo no Bento de Abreu.
No domingo, 5 de abril, às 10h, Portuguesa Santista e Paulista, em Santos; e XV de Jaú e Rio Claro, em Jaú, encerram os confrontos das quartas de final do Paulistão A3 Rivalo.
Em caso de empate nos placares agregados, a definição da vaga será decidida nos pênaltis.
Confira os confrontos das quartas de final do Paulistão A3 Rivalo:
Sábado, 28 de março
15h
EC São Bernardo x Marília, em Santo André
YouTube Paulistão e Ulisses TV
Rio Claro x XV de Jaú, em Rio Claro
YouTube Paulistão
17h
União Barbarense x Rio Preto, em Santa Bárbara D’Oeste
YouTube Paulistão
19h
Paulista x Portuguesa Santista, em Jundiaí
Metrópoles Esportes
Sábado, 4 de abril
15h
Rio Preto x União Barbarense, em São José do Rio Preto
YouTube Paulistão
19h30
Marília x EC São Bernardo, em Marília
Metrópoles Esportes
Domingo, 5 de abril
10h
Portuguesa Santista x Paulista, em Santos
YouTube Paulistão e Ulisses TV
XV de Jaú x Rio Claro, em Jaú
YouTube Paulistão
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