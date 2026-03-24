terça-feira, 24 de março de 2026

Com VAR, quartas de final da Série A3 do Paulista serão decididas em 4 e 5 de abril


Os jogos das quartas de final do Paulistão A3 Rivalo acontecem nos próximos dois finais de semana. Os detalhes da segunda fase da competição foram definidos em reunião do Conselho Técnico na última segunda-feira (23/3), no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. 

Todos os jogos de ida das quartas de final do Paulistão A3 Rivalo acontecem neste sábado, 28 de março. Às 15h, São Bernardo e Rio Claro recebem, respectivamente, Marília e XV de Jaú; às 17h, União Barbarense e Rio Preto se enfrentam em Santa Bárbara D’Oeste; enquanto às 19h, em Jundiaí, Paulista e Portuguesa Santista se enfrentam.

Já nos confrontos de volta, dois acontecem no sábado, 4 de abril. Às 15h, é a vez do Rio Preto receber o União Barbarense, em São José do Rio Preto; enquanto às 19h30 o Marília enfrenta o São Bernardo no Bento de Abreu.

No domingo, 5 de abril, às 10h, Portuguesa Santista e Paulista, em Santos; e XV de Jaú e Rio Claro, em Jaú, encerram os confrontos das quartas de final do Paulistão A3 Rivalo.

Em caso de empate nos placares agregados, a definição da vaga será decidida nos pênaltis.


Confira os confrontos das quartas de final do Paulistão A3 Rivalo:


Sábado, 28 de março



15h

EC São Bernardo x Marília, em Santo André

YouTube Paulistão e Ulisses TV



Rio Claro x XV de Jaú, em Rio Claro

YouTube Paulistão



17h

União Barbarense x Rio Preto, em Santa Bárbara D’Oeste

YouTube Paulistão



19h

Paulista x Portuguesa Santista, em Jundiaí

Metrópoles Esportes


Sábado, 4 de abril



15h

Rio Preto x União Barbarense, em São José do Rio Preto

YouTube Paulistão



19h30

Marília x EC São Bernardo, em Marília

Metrópoles Esportes


Domingo, 5 de abril


10h


Portuguesa Santista x Paulista, em Santos

YouTube Paulistão e Ulisses TV



XV de Jaú x Rio Claro, em Jaú

YouTube Paulistão

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