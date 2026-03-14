Após marcar golaço contra o Grêmio, Rodriguinho mira duelo com especial o São Paulo

Antes de enfrentar o ex-clube, jogador fez a sua estreia no Brasileiro e foi um dos principais nomes do Red Bull Bragantino no empate em 1 a 1 com o Grêmio
Após desfalcar o Red Bull Bragantino por quatro partidas, por causa de uma pancada sofrida no jogo contra o Velo Clube, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o meia-atacante Rodriguinho fez a sua estreia pelo Massa Bruta no Campeonato Brasileiro, na noite da última quinta-feira (12/3), contra o Grêmio, em Porto Alegre. E foi muito bem!
O jogador entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo, quando o time perdia por 1 a 0. Pouco tempo depois, o camisa 20 dominou a bola na entrada da área e, com uma batida perfeita, mandou no ângulo, sem nenhuma chance de defesa para Weverton.
Antes do final da partida, aliás, Rodriguinho quase fez o tento da virada, após receber um passe, invadir a área e tocar por cima do arqueiro Tricolor, mas a bola passou muito perto da trave e foi para fora.
Depois de retornar aos gramados, Rodriguinho falou sobre o empate com o Grêmio.
``Fiquei muito feliz por voltar a jogar. Sofri uma pancada muito forte no Paulista e a lesão poderia ter sido bem pior. Graças a Deus, não foi nada grave e fiquei sem atuar por apenas 1 mês. Tive a oportunidade de entrar em campo e o privilégio de ajudar o Red Bull Bragantino a empatar um jogo tão importante. Não é fácil jogar contra o Grêmio em Porto Alegre e o nosso time se portou muito bem. Pelo o que apresentamos, até poderíamos ter saído com a vitória, mas está bom”, avaliou o camisa 20, que também falou sobre o confronto contra o São Paulo, no próximo final de semana.
``Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo São Paulo. Foi o clube que abriu as portas pra mim e que confiou no meu futebol. Será reencontro muito especial, mas eu defendo o Red Bull Bragantino, que fez esforço para me contratar. Sendo assim, se eu receber a oportunidade de jogar, farei de tudo para ajudar o meu time a sair com a vitória. Com certeza, será um jogo bem difícil, contra equipe de muita qualidade e que está na liderança do campeonato, mas confio na força do nosso grupo´´, finalizou.
Após cinco rodadas no Brasileiro, o Red Bull Bragantino soma 8 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela de classificação, atrás de Bahia (8), Fluminense (10), Palmeiras (10) e São Paulo (13).
Rodriguinho chegou ao Massa Bruta neste ano e, até o momento, entrou em campo três vezes e marcou um gol.
Fonte: Triple - Foto: Divulgação / RBB
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