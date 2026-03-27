Com Paulinho McLaren no comando, VOCEM reage e escapa da zona do rebaixamento na Série A4 do Paulista

O Vocem, da cidade de Assis, vive um momento de reação no Campeonato Paulista da Série A4. Após vencer duas partidas consecutivas, a equipe se afastou da zona de rebaixamento e ganhou fôlego na reta final da primeira fase da competição.
A virada de desempenho começou com a chegada do técnico Paulinho McLaren, que assumiu na 10ª rodada com a missão de tirar o time das últimas posições. Nas duas últimas rodadas, o Vocem venceu o Lemense por 2 a 1, e goleou o Araçatuba por 4 a 0, sofrendo apenas um gol no período. Com 12 pontos, a equipe ocupa a 12ª colocação e se distancia da zona de rebaixamento.
Paulinho McLaren, agora como Paulo Vieira, destacou a evolução do time dentro de campo, principalmente na organização e no comportamento coletivo.
``A gente conseguiu dar mais organização ao time, melhorar a chegada no último terço e as triangulações. Hoje é uma equipe mais protagonista, com mais posse de bola. Resgatamos a confiança do grupo e a credibilidade do clube, e isso já aparece nos resultados´´, disse.
O treinador também reforçou o foco no principal objetivo da equipe na competição.
``A perspectiva de classificação era pequena, então o foco sempre foi a permanência. Trabalhamos o momento ofensivo, defensivo, as transições e o controle emocional. Criamos um ambiente positivo, e isso tem feito a diferença dentro de campo´´, completou.
Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, o Vocem terá desafios importantes. Na 14ª rodada, a equipe enfrenta o Jacareí FC, atual 8º colocado, neste sábado (28/3), às 19h30, no Estádio Tonicão. Já na rodada final, encara o São Caetano, líder da competição, no dia 4 de abril, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella.
Foto: Paulo Dias - Fonte: P2
Nenhum comentário:
Postar um comentário