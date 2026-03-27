Lendas do futebol marcam presença no BiS SiGMA South America by Softswiss 2026 em São Paulo

São Paulo se prepara para receber uma poderosa convergência entre futebol e gaming neste mês de abril, com a abertura do BiS SiGMA South America by Softswiss 2026 no Transamerica Expo Center. De 6 a 9 de abril, líderes da indústria e ícones do esporte se reúnem para celebrar a força e o crescimento do mercado de jogos e apostas no Brasil.
Neste ano, o evento eleva ainda mais o seu nível. Lendas do futebol passam a integrar a programação, trazendo uma dimensão única à experiência. O BiS SiGMA South America by Softswiss 2026 contará com alguns dos nomes mais respeitados da história do futebol, cujas trajetórias marcaram o cenário sul-americano e global.
Jogadores ganham protagonismo no evento
Zinho, campeão da Copa do Mundo FIFA com o Brasil em 1994, foi o cérebro do meio-campo e um dos jogadores mais técnicos de sua geração. Ídolo de clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, é lembrado por sua inteligência e liderança natural. Sua presença reforça a conexão entre pensamento estratégico no esporte e liderança nos negócios.
Diego Lugano, lenda da seleção uruguaia e campeão mundial de clubes com o São Paulo, ficou conhecido por sua liderança, força e espírito competitivo. Capitão histórico do Uruguai, tornou-se símbolo de caráter e determinação — qualidades que também se refletem na indústria de gaming.
Aloísio Chulapa, também campeão mundial de clubes com o São Paulo em 2005, é uma das figuras mais carismáticas do futebol brasileiro. Decisivo dentro de campo e inesquecível fora dele, ficou conhecido como o verdadeiro rei da resenha, mostrando como entretenimento e engajamento são fundamentais tanto no futebol quanto no gaming.
Chegando na segunda metade da semana, Luizão, campeão mundial com o Brasil em 2002, foi um dos grandes artilheiros de sua geração. Com passagens marcantes por clubes como Corinthians, Vasco e Palmeiras, construiu uma carreira baseada em gols decisivos e grandes momentos.
Vampeta, também campeão mundial em 2002 e ídolo do Corinthians, foi peça-chave em uma das fases mais vitoriosas do clube. Carismático e irreverente, tornou-se uma das personalidades mais marcantes da cultura do futebol brasileiro, refletindo o espírito de conexão e comunidade que o BiS SiGMA South America by Softswiss promove.
Por fim, Müller, campeão mundial com o Brasil em 1994, foi um dos atacantes mais talentosos dos anos 1990. Conhecido por sua técnica refinada e velocidade, teve grande destaque no São Paulo, onde conquistou títulos históricos. Sua presença reforça que criatividade e habilidade são essenciais para alcançar excelência, tanto no esporte quanto nos negócios.
Juntos, esses atletas representam liderança, precisão, resiliência e carisma — características que refletem o que é necessário para ter sucesso no mercado de gaming no Brasil. Sua participação traz um elemento humano ao evento, conectando a excelência esportiva à inovação da indústria.
Agenda dos jogadores no BiS SiGMA South America by Softswiss 2026
A programação foi pensada para oferecer experiências exclusivas e interações relevantes com o público:
Terça-feira, 07 de abril
Atletas presentes: Zinho, Diego Lugano, Aloísio Chulapa
Chegada: 15h
16h – 16h30: Entrevistas com o time do BiS SiGMA
16h30 – 17h: Visita ao espaço de exposição
17h – 18h: Painel no palco Itaim
Quarta-feira, 08 de abril
Atletas presentes: Luizão, Vampeta, Müller
Chegada: 15h
16h – 16h30: Entrevistas para redes sociais e PR
16h30 – 17h: Visita ao evento
17h – 18h: Painel no palco Itaim
Essas sessões irão combinar insights pessoais, cobertura de mídia e oportunidades para o público se conectar com lendas do futebol, explorando paralelos entre o esporte de alto nível e a dinâmica da indústria de gaming.
A força do mercado de gaming brasileiro
O BiS SiGMA South America by Softswiss 2026 reflete a escala e o momento do mercado brasileiro. Com o dobro de área em relação ao ano anterior, três palcos com conteúdo em dois idiomas e a expectativa de 18.500 participantes, o evento oferece oportunidades únicas de networking, negócios e aprendizado.
Seja você investidor, operador ou parte do ecossistema, este é o ambiente onde o mercado se conecta, cresce e avança.
Participe em São Paulo, de 6 a 9 de abril de 2026, no Transamerica Expo Center. Conecte-se com líderes globais, acompanhe de perto lendas do futebol e garanta seu lugar em um dos mercados que mais cresce no mundo.
Não perca a oportunidade de fazer parte do que está moldando o futuro da indústria.
Fonte: Tuddo
Nenhum comentário:
Postar um comentário