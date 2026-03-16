Meia Ruan Felipe comemora vitória da Portuguesa Santista em sua estreia pelo time principal

Ruan Felipe era um dos jogadores da Portuguesa Santista mais satisfeitos ao término do jogo do último domingo (15/3) com o EC São Bernardo, em Mogi das Cruzes. O confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, vencido pela Briosa pelo placar de 3 a 0, marcou a estreia do meia pelo time principal.
``Fui relacionado para diversas partidas no decorrer da competição, mas domingo foi a primeira vez que entrei em campo, substituindo o Lucas Xavier no segundo tempo. Estou muito feliz por dar mais esse importante passo em minha carreira e, mais ainda, por estrear com resultado positivo fora de casa´´, comemorou o meio-campista de 20 anos de idade que conta com gestão de carreira da empresa M16 Sports.
Com a vitória, a Portuguesa chegou aos 33 pontos e assegurou de forma antecipada o primeiro lugar da fase de classificação. Restando somente uma rodada, em que a Briosa irá receber o União Barbarense no próximo sábado, em Ulrico Mursa, a equipe dirigida pelo técnico Sérgio Guedes não pode mais ser ultrapassada pelo Marília, vice-líder com 29 pontos.
TALENTO SANTISTA
Ruan Felipe Favaro Silva nasceu em Santos no dia 11 de janeiro de 2006.O atleta iniciou sua trajetória esportiva no Jabaquara, em que atuou por cinco temporadas, inclusive no elenco profissional no Paulistão A4 do ano passado. O meia ainda teve passagem pela base do Barretos em 2023.
Ele chegou à Portuguesa Santista para a disputa do Campeonato Paulista Sub-20 de 2025, participando de 14 partidas da boa campanha do clube. Em janeiro deste ano, foi titular nos três jogos da Briosa na Copinha.
Foto: João Jardim/Agência Briosa - Fonte: Tática
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