Juventus recebe vistoria da FIFA para homologação do novo gramado da Rua Javari

Entidade máxima do futebol realizou inspeção na quarta-feira (4/3), às 13h, no estádio do clube, marcando mais uma etapa da modernização conduzida pela SAF
O Juventus da Mooca recebeu nesta quarta-feira (4/3), às 13h, na Rua Javari, a vistoria oficial da FIFA para homologação do novo gramado do estádio. A inspeção técnica é etapa determinante para validar o piso dentro dos padrões exigidos internacionalmente.
A avaliação contempla critérios como planicidade, absorção de impacto, rolagem e quique da bola, além das condições de drenagem e resistência do gramado. A homologação assegura que o campo esteja apto a receber partidas dentro das normas estabelecidas pela entidade máxima do futebol.
A atualização do piso integra o pacote de melhorias estruturais implementado pela SAF, que vem promovendo investimentos estratégicos no clube. O objetivo é proporcionar melhores condições de jogo aos atletas, maior durabilidade ao campo ao longo da temporada e uma experiência mais qualificada para torcedores e visitantes no tradicional estádio da Mooca.
O processo incluiu preparação do solo, nivelamento, ajustes no sistema de drenagem e instalação do novo gramado, seguindo protocolos técnicos específicos. A modernização reforça o compromisso da nova gestão em alinhar a tradição da Rua Javari às exigências contemporâneas do futebol profissional.
Paralelamente às melhorias estruturais, a SAF também avança na consolidação de seu plano comercial. A estratégia de patrocínios foi estruturada com base em storytelling e valorização dos ativos do clube, priorizando acordos que agreguem conceito e fortaleçam a imagem institucional. Mesmo em fase inicial, a gestão já efetivou parcerias consideradas estratégicas para o início do trabalho.
Além da geração de receitas, o foco permanece no fortalecimento da relação histórica do Juventus com a comunidade da Mooca e na ampliação da presença do clube junto a novos públicos. A proposta é consolidar a Rua Javari como um espaço que una tradição esportiva e experiência cultural na cidade de São Paulo, dentro do novo momento administrativo vivido pelo clube.
Fonte: PressFC
