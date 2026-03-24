No São Bernardo, Ricardo Catalá alcançará marca histórica diante da Chapecoense

Treinador chega a 98 jogos à frente do Bernô
Após estrear na Série B empatando fora de casa com o Ceará por 1 a 1, o São Bernardo vira a chave para estreia na Copa Sul-Sudeste 2026. Para o treinador Ricardo Catalá, o jogo terá um gosto especial, já que marcará a partida de número 98 à frente da equipe, sendo o técnico mais longevo na história do clube. São quase dois anos no comando do Tigre.
No Brasil, ele também ocupa a marca de treinadores que mais tempo estão no comando de um clube, ao lado de Abel Ferreira e Rogério Ceni.
``Feliz e orgulhoso em atingir essa marca! Ser o treinador que mais vezes dirigiu o clube em toda sua história é um grande feito. Fazer parte da história do clube com esses números e todas as conquistas que construímos juntos é realmente especial para mim. Espero seguir ajudando o clube a crescer, a buscar mais conquistas para seguir abrilhantando nossa caminhada juntos´´, celebrou Catalá.
``O futebol brasileiro, atualmente, é um moedor de treinadores. Os ruídos externos influenciam demais aquilo que se decide dentro das instituições e com isso, ninguém mais busca ter convicção e sim aceitação. Penso que aqui, no São Bernardo, esse componente não afeta aquilo que é definido como caminho a ser seguido por todos, desde o proprietário até mesmo nós, funcionários. Sabemos exatamente para onde desejamos ir e como iremos. Obviamente sempre há ajustes para se fazer no percurso, mas há uma direção clara. Isso proporciona ao treinador a segurança para tomar as decisões que sejam as melhores para a equipe, ainda que não sejam as mais populares´´, acrescentou o técnico.
Ricardo Catalá chegou ao São Bernardo em abril de 2024 e, à frente da equipe, disputou 97 jogos, com 38 vitórias, 34 derrotas e 25 empates. Nesse período, foram obtidos feitos importantes com o clube, como o acesso à Série B do Brasileiro em 2026, classificação histórica na Copa do Brasil desse ano (4ª fase), e destaque no Campeonato Paulista, chegando às quartas de final em 2025. Ainda em sua primeira passagem no São Bernardo, conquistou o título da Série A2 do Paulista, em 2021.
Fonte: Tuddo - Foto: Gabriel Goto / São Bernardo
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