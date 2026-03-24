Raio-X de Brasil e França revela jogadores franceses em superioridade na temporada pelos clubes

Brasil e França farão um dos mais aguardados confrontos da Data-Fifa nesta quinta-feira (26/3), em amistoso que acontecerá em Boston (EUA). E os franceses entrarão em campo favoritos à vitória. Levantamento do Bolavip Brasil analisou o desempenho de cada um dos 51 jogadores que estarão envolvidos no confronto e descobriu que, apesar do equilíbrio, os jogadores da França se destacam mais do que os brasileiros nos principais indicadores do jogo na temporada.
Com auxílio da plataforma de estatísticas Opta, o Bolavip Brasil apurou, de cada um dos 51 jogadores, os seguintes indicadores desde o dia 1º de julho de 2025: gols por partida, assistências por partida, desarmes por partida, defesas por partida (no caso dos goleiros), minutos por partida e pontos por partida. E depois compilou os principais destaques, coletivos e individuais.
Brasileiros e franceses têm a mesma média de gols por jogo desde julho
Coletivamente, as duas seleções chegam para o amistoso com seus jogadores tendo desempenho muito próximo em seus clubes. A média de gols dos jogadores brasileiros e franceses é a mesma, 0,26 por partida. Os brasileiros possuem mais minutos em campo em média que os franceses. Em compensação, franceses possuem médias melhores em assistências, desarmes, defesas e pontos ganhos por jogo.
Gols (média): Brasil 0,26 x 0,26 França
Assistências (média): Brasil 0,12 x 0,17 França
Desarmes (média): Brasil 1,42 x 1,63 França
Defesas (média): Brasil 2,06 x 2,54 França
Minutos (média): Brasil 78 x 74,5 França
Pontos (média): Brasil 1,9 x 2 França
Individualmente, franceses lideram todos os indicativos do levantamento
O amistoso reunirá alguns dos maiores nomes do futebol internacional, em todas as posições do campo. Mas o levantamento descobriu com números o que já é uma impressão no mundo da bola: os jogadores à disposição de Didier Deschamps atravessam uma fase melhor do que o grupo convocado por Carlo Ancelotti.
Afinal, apenas jogadores franceses apareceram na liderança de cada um dos indicativos analisados. Desde o goleiro Maignan, do Milan, segundo colocado do Italiano, passando pelo zagueiro Upamecano, do Bayern de Munique, um dos melhores times da temporada europeia, chegando até os astros do Real Madrid, Camavinga e Mbappé.
Gols (média): Mbappé (França), 1,18; Raphinha (Brasil), 0,81
Assistências (média): Olise (França), 0,66; Endrick (Brasil), 0,38
Desarmes (média): Camavinga (França), 3,89; Casemiro (Brasil), 2,96
Defesas (média): Maignan (França) 2,84; Ederson (Brasil) 2,39
Minutos (média): Lacroix (França), 90 minutos em 42 jogos; Ibañez (Brasil), 90 minutos em 28 jogos
Pontos (média): Upamecano (França), 2,7 pontos por jogo em 34 jogos; Raphinha (Brasil), 2,7 pontos por jogo em 31 jogos.
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