Concurso de Fotografia do Museu do Futebol 2026 abre inscrições com tema inspirado na Copa do Mundo

Edição de 2026 convida pessoas fotografas de todo o Brasil, amadoras ou profissionais, a retratar o tema "Vestir a camisa e torcer pela seleção ". Serão 20 vencedoras, com prêmios de até R$ 3 mil
Em ano de Copa do Mundo FIFA de Futebol Masculino, quando as ruas se enchem de bandeiras e a camisa da seleção vira símbolo de identidade e orgulho, o Museu do Futebol lança, a partir de 9 de março, a quarta edição de seu Concurso de Fotografia. Com o tema “Vestir a camisa e torcer pela seleção”, a instituição convida fotógrafas e fotógrafos de todo o Brasil a registrar a emoção coletiva que transforma o futebol em linguagem universal seja nas arquibancadas, nas ruas, em casa ou em qualquer canto do mundo. Localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.
O concurso vai premiar até 20 fotografias com valores de R$ 800 a R$ 3.000. As inscrições são gratuitas e ficam abertas de 9 de março a 5 de abril de 2026, exclusivamente em formato digital – as fotos podem ser realizadas em formato analógico, mas devem ser digitalizadas para envio ao concurso. Valem inclusive fotos de celular, desde que tenham formato JPEG, com resolução mínima de 300 d.p.i. e tamanho mínimo de 10x15 cm. O regulamento completo e o formulário de inscrições está nesta página: https://www.idbr.org.br/concurso-de-fotografia-do-museu-do-futebol.
Atento à diversidade, o Museu do Futebol estimula as pessoas participantes a registrar diferentes formas de aproveitar a Copa do Mundo e vestir a camisa da seleção - nos estádios, nas ruas, na família, em lugares inusitados. O concurso estimula também que a diversidade apareça nas pessoas retratadas – mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, de variadas raças e em variados territórios.
São válidas, inclusive, fotografias que retratem torcidas de outros países no contexto de Copa do Mundo, contemplando a possibilidade de os concorrentes registrarem também a relação das pessoas imigrantes com a Copa do Mundo.
Podem participar fotógrafos e fotógrafas amadores(as) ou profissionais, maiores ou menores de idade (com autorização dos responsáveis), residentes no Brasil. Cada pessoa que se candidatar poderá concorrer com um único trabalho. Fotografias em que haja pessoas retratadas de maneira reconhecível devem ser acompanhadas de uma declaração de cessão dos direitos de imagem, com modelo fornecido na página do regulamento.
São permitidas fotos em cores ou preto e branco, feitas com câmera digital, analógica (digitalizada) ou celular, desde que atendam às especificações técnicas. Não serão aceitas colagens, montagens ou imagens geradas ou alteradas por inteligência artificial.
O primeiro colocado receberá prêmio de R$ 3.000, o segundo lugar R$ 2.000, o terceiro R$ 1.500, e do quarto ao vigésimo lugares, R$ 800 cada. Todas as fotografias selecionadas poderão ser divulgadas nos canais oficiais do Museu do Futebol e poderão integrar exposições físicas e virtuais da instituição.
O resultado está previsto para ser publicado até maio de 2026 no site oficial do Museu do Futebol.
Histórico
Esta é a quarta edição do Concurso de Fotografia do Museu do Futebol. As imagens selecionadas passam a fazer parte do acervo do Museu e, além de divulgadas nos canais oficiais da instituição, podem fazer parte de exposições, publicações e outras ações de difusão do futebol.
Concurso de Fotografia do Museu do Futebol 2026
Tema: “Vestir a camisa e torcer pela seleção “
Inscrições até 05 de abril
Regulamento e formulário: https://www.idbr.org.br/concurso-de-fotografia-do-museu-do-futebol
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil e Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, Itaú Unibanco, Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo, Arkema e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e com os parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
Nenhum comentário:
Postar um comentário