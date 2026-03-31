Museu do Futebol aberto e com programação variada na Semana Santa

O Museu do Futebol funciona normalmente na sexta-feira da Paixão e no domingo de Páscoa. A exposição Cancha Brava se despede em 5 de abril e é uma opção de lazer para a família
Um feriado prolongado está chegando e o Museu do Futebol é o melhor destino para quem pretende curtir momentos descontraídos vivendo a história do esporte. Aberto normalmente da sexta da Paixão (3/4) ao domingo de Páscoa (5/4), o público pode contar com uma programação extensa que inclui a última chance de conhecer a exposição temporária, ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa, que termina no domingo (5), e à nova exposição principal, que foi renovada recentemente.
Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.
Algumas atividades especiais enriquecem a programação, como o Encontro de Colecionadores de Figurinhas, que acontece no sábado, das 9h às 13h, além de atividades e visitas educativas voltadas ao público espontâneo. Quem quiser se aprofundar na exposição principal pode participar das visitas acompanhadas por educadores, realizadas aos sábados e domingos, às 11h e às 14h. Cada grupo tem capacidade para até 15 pessoas, com participação por ordem de chegada. A atividade não tem custo adicional.
O feriadão também marca o encerramento das inscrições para o Concurso de Fotografia 2026, que vão até 5 de abril, com o tema “Vestir a camisa e torcer pela seleção”. Podem participar fotógrafas e fotógrafos de todo o Brasil, registrando a emoção coletiva que transforma o futebol em uma linguagem universal, seja nas arquibancadas, nas ruas, em casa ou em qualquer canto do mundo. Todas as informações e o edital estão disponíveis aqui.
EM CARTAZ
Exposição Temporária ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa
A mostra mergulha na história e na paixão pelo futebol nos países da CONMEBOL e propõe um olhar histórico, político e poético sobre o continente, revelando como o futebol expressa as contradições e emoções sul-americanas. Com curadoria de Luiza Romão, Matias Pinto e Gisele de Paula, a exposição reúne instalações audiovisuais, experiências interativas, obras e fotografias inéditas, oferecendo uma imersão sensorial no universo do futebol sul-americano.
Até 5 de abril
“Os Reis do Futebol” – O Club Athletico Paulistano na Europa em 1925
A mostra montada na sala Zona Mista apresenta a histórica primeira excursão de um time brasileiro ao continente europeu, realizada pelo Club Athletico Paulistano em 1925. O espaço revisita a trajetória da equipe pela França, Suíça e Portugal, destacando a campanha de nove vitórias em dez partidas e o impacto internacional do futebol brasileiro antes mesmo da estreia da Seleção no exterior, por meio de imagens, objetos centenários, área interativa, documentário, audioguia e recursos de acessibilidade que evidenciam o protagonismo de jogadores como Arthur Friedenreich.
Exposição principal
Uma história viva, que apresenta o futebol como parte inseparável da identidade cultural brasileira – este é o foco da exposição principal do Museu do Futebol. Renovado em 2024 para ser mais diverso, inclusivo e ainda mais divertido, o museu dedicado ao fascínio pelo esporte ganhou novos conteúdos e salas, mais recursos de acessibilidade, itens raros e curiosos, vídeos, fotos e atrações inéditas.
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil e Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, Itaú Unibanco, Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo, Arkema e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e com os parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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