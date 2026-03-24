Daniel Davi, revelação do Santo André, vai defender o São Bernardo por empréstimo de um ano

O atacante Daniel Davi, de 20 anos, que foi o principal destaque do Santo André no Campeonato Paulista Sub 20 do ano passado, e um dos principais jogadores da equipe na Série A2 do Campeonato Paulista, está de malas prontas no Ramalhão. Ele foi emprestado para o vizinho São Bernardo Futebol Clube pelo período de um ano e vai jogar a Série B do Brasileiro e o Paulistão de 2027.
No Campeonato Paulista Série A2, Daniel Davi marcou três gols e três assistências, além de atuações consistentes ao longo da competição. Foi titular em todas as rodadas da competição.
Santo André
O atacante também acumula importantes conquistas recentes nas categorias de base, tendo sido vice-artilheiro do Campeonato Paulista Sub-20 de 2025, além de eleito melhor atacante da competição, reforçando seu potencial e projeção.
O empréstimo integra o planejamento do Esporte Clube Santo André para a evolução do atleta, proporcionando maior minutagem e experiência competitiva em cenário nacional, onde disputará o Campeonato Brasileiro Série B e a Copa Sul-Sudeste.
São Bernardo
O clube reforça que seguirá acompanhando de perto o desenvolvimento do jogador, desejando êxito em sua trajetória profissional durante o período do vínculo.
Fonte e foto: assessoria de imprensa do Santo André
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