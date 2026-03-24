terça-feira, 24 de março de 2026
PROGRAMA ULISSES NOVE E MEIA: informações da Copa do Brasil, da rodada do Brasileirão e das Série A2, A3 e A4 do Paulista
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Informativo diário com notícias, curiosidades, bastidores, contratações, demissões e classificações. Os times pequenos e médios do interior de São Paulo, Capital, Grande ABC e Grande São Paulo são priorizados. Mas jamais esquecerei dos outros Estados e de clubes e jogadores brasileiros no futebol internacional!
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