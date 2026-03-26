Museu do Futebol abre inscrições para o 5º Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol

Com o tema "Futebóis em Campo: Protagonismos e Visibilidades" o evento acontece de 25 a 29 de maio em três espaços de São Paulo
Estão abertas as inscrições e submissões de trabalho para o 5º Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, promovido pelo Museu do Futebol. Com o título “Futebóis em Campo: Protagonismos e Visibilidades”, o evento acontece de 25 a 29 de maio e reunirá pesquisadores, profissionais, estudantes e interessados no estudo do futebol no Brasil e no exterior. Sediado no Estádio do Pacaembu, o Museu é uma instituição vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
Nesta edição, a programação se distribui por três espaços da cidade de São Paulo, com o objetivo de ampliar o diálogo entre a produção acadêmica, o campo dos museus e o patrimônio cultural. Além do Museu do Futebol, as conferências, mesas temáticas, apresentações de trabalhos, lançamento de livros e atividades culturais acontecerão também no campus da PUC-SP e no Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Em formato híbrido, com atividades presenciais e virtuais, o evento busca viabilizar a participação de pessoas de diferentes regiões do Brasil e do mundo.
As inscrições de ouvintes são gratuitas. Já as submissões de trabalhos vão de R$ 0 a R$ 100, dependendo do perfil da inscrição.
Pessoas pós-graduadas e pós-graduandas pagam R$ 100 para submissão de trabalho em GTs. Já pessoas graduadas e professores de rede pública pagam R$ 50,00 para os GTs e R$ 30,00 em e-pôsters. São isentas em todas as modalidades pessoas graduadas e graduandas integrantes de coletivos, estudantes brasileiros de baixa renda e pesquisadores de países da América Latina, África, Sul e Sudeste Asiático.
Tanto as inscrições quanto as submissões devem ser feitas neste site: https://www.even3.com.br/5-simposio-internacional-de-estudos-sobre-futebol-701408/
Atenção: mesmo quem submete um trabalho deve fazer sua inscrição gratuita como ouvinte para ter acesso a todas as atividades do Simpósio.
Programação
A abertura será no dia 25 de maio, a partir das 17h., no auditório do Museu do Futebol, com conferência do pesquisador, educador, escritor, poeta e compositor, Luiz Antônio Simas. Ao final, os participantes serão convidados a visitar o museu.
No dia 26, na PUC-SP, a programação inclui apresentações presenciais e virtuais de pesquisas em grupos de trabalhos temáticos sob formatos de comunicações orais e e-pôsteres. Além disso, será feita uma homenagem, no palco do histórico TUCA, ao ex-jogador Wladimir Rodrigues dos Santos, símbolo da Democracia Corinthiana.
No dia 27, no Sesc Centro de Pesquisa e Formação, o Simpósio inicia as mesas-redondas. Pela manhã, promove o debate sobre futebol e povos indígenas. À tarde, será ofertada uma vivência da prática esportiva em goalball, uma modalidade paralímpica exclusiva para pessoas com deficiência visual. Relacionada a essa atividade, haverá uma mesa dedicada ao futebol adaptado.
Já no dia 28, de volta ao Museu do Futebol, destacam-se as discussões sobre protagonismo negro, com participação remota de Lilian Thuram, campeão mundial pela França em 1998 e referência internacional no combate ao racismo no esporte, além das mesas sobre economia e migrações. O quarto dia do evento se encerra com atividade voltada ao lançamento de livros.
No último dia, 29 de maio, também no Museu do Futebol, acontecem duas mesas, a primeira sobre diversidade e, a segunda sobre mulheres no futebol. A conferência de encerramento será ministrada por Damion L. Thomas, curador de esportes do Smithsonian National Museum of African American History and Culture, que virá ao Brasil para participar do evento. Na sequência, para celebrar, os participantes presenciais serão convidados para a confraternização no BUBU, localizado no estádio do Pacaembu.
Realizado desde 2010, o Simpósio é um evento quadrienal que visa promover o intercâmbio de pesquisas e reflexões sobre o futebol, abordando suas dimensões sociais, culturais e políticas. A quinta edição propõe-se a discutir o direito de diferentes corpos praticarem e vivenciarem o esporte futebol, colocando em perspectiva temas como protagonismo e visibilidade.
Serviço
5º Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, realizado pelo Museu do Futebol - Futebóis em Campo: Protagonismos e Visibilidades
Data: 25 a 29 de maio
Locais: Museu do Futebol, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Sesc Centro de Pesquisa e Formação
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link: https://www.even3.com.br/5-simposio-internacional-de-estudos-sobre-futebol-701408/
Para quem deseja submeter trabalhos aos GTs, as orientações e modalidades estão detalhadas no site. Em alguns casos, haverá cobrança de taxa, e o prazo de submissão vai até o dia 30 de abril.
Para dúvidas, o candidato deve entrar contato por meio dos seguintes e-mails:
simposio@museudofutebol.org.br
crfb@museudofutebol.org.br
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil e Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, Itaú Unibanco, Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo, Arkema e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e com os parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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