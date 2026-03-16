Pedro, Endrick e até Neymar: Careca aponta seus favoritos para centroavante do Brasil na Copa do Mundo 2026

Um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro e titular em duas Copas do Mundo pela seleção, Careca analisou o momento de escassez de camisas 9 para representar a Amarelinha. Há muitos anos que essa dúvida não é tão latente quanto atualmente.
Em entrevista exclusiva ao Bolavip Brasil, o ex-jogador comentou quais são as melhores opções para o técnico Carlo Ancelotti e lamentou a mudança no estilo de jogo dos centroavantes no futebol atual.
``Perdemos um pouco essa referência do centroavante número nove, aquele goleador de área. Talvez o Pedro, do Flamengo, seja um jogador que tem as características, que faz o pivô, pelo seu tamanho e altura. Gosto também do Endrick, que é um jogador canhoto, que sabe fazer as tabelas curtas e finaliza muito bem. Ele é potente, não é tão grande, mas se destaca bem. Ele queria ser titular do Real Madrid, mas com tanta gente lá, está emprestado, mas é um jogador com um talento enorme´´, disse.
Careca ainda sugeriu uma solução para Ancelotti. Segundo ele, Neymar pode ser convocado e até mesmo atuar como referência no ataque.
``É muito difícil definir se vai ter um centroavante ali, talvez tenha um Neymar para flutuar no meio da zaga. Acredito que ainda está muito incerto´´, explicou.
Favorito para o hexa?
Vivendo um momento oscilante, o Brasil não é visto como grande favorito ao hexacampeonato da Copa do Mundo. Mesmo assim, Careca acredita que a seleção sempre será temida em qualquer duelo.
``A Seleção sempre é favorita em uma Copa do Mundo. O mundo todo respeita. Precisa mudar a atitude, a maneira de se comportar. Creio que a chegada do Ancelotti, que é muito preparado, que une bastante o grupo, pode ajudar muito. Todo mundo quer jogar, mas é impossível jogar mais do que 11 e ele consegue preparar bem o elenco para deixar todo mundo preparado. Os melhores do momento é que têm que jogar, não é porque ele conhece um ou outro, porque é amiguinho. Já perdemos o Rodrygo, mas ainda temos muito tempo. Acredito que podemos chegar à final´´, destacou.
Careca somou 29 gols oficiais em 63 partidas pela Seleção Brasileira principal entre 1982 e 1993. Ele esteve nos Mundiais de 1986 e 1990 e marcou sete gols em nove jogos.
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