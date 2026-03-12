quinta-feira, 12 de março de 2026

Felipe Tontin, ex-São Luiz-RS, reforça a Portuguesa na Copa do Brasil e Série D do Brasileiro


A Portuguesa segue se reforçando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O mais novo nome rubro-verde é o meia Felipe Tontini, de 30 anos, que disputou o último Campeonato Gaúcho pelo São Luiz, clube que foi campeão da Taça Farroupilha e garantiu um lugar na Copa do Brasil em 2027.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Tontini construiu uma sólida trajetória no futebol brasileiro, defendendo também Caxias-RS, Operário-PR, Ypiranga-RS e Ceará. O meia ainda soma uma experiência internacional no currículo, após atuar por uma temporada no FC Helsingør, da Dinamarca.

Ambidestro, Felipe Tontini se destaca pela qualidade técnica e pela capacidade de atuar em diferentes funções no meio-campo, oferecendo amplitude de opções ao setor e ampliando as alternativas da comissão técnica ao longo da temporada.


Para o vice-presidente de futebol da Portuguesa SAF, Tadeu Oliveira Jr, a chegada do atleta fortalece o grupo para os desafios nacionais.

``O Tontini é um jogador com boa experiência e rodagem em competições importantes. Temos convicção de que ele chega para acrescentar ao nosso elenco e contribuir bastante na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D´´, destacou o dirigente.

Felipe Tontini já assinou contrato com a Portuguesa, realizou todos os exames médicos e está à disposição do técnico Fábio Matias e de sua comissão técnica.









Fonte e foto: assessoria de imprensa da Lusa

