Gustavo Gutchalles vê bom momento e faz planos com a camisa do Tanabi na Série A4 do Paulista

Equipe do interior segue forte na disputa por uma vaga na próxima fase do Estadual
Após passagem pelo Araçatuba, Gustavo Gutchalles chegou nesta temporada ao Tanabi, campeõ da Bezinha em 2025. Onde é um dos trunfos da equipe pela conquista do acesso na Série A4 do Campeonato Paulista.
Focado, o meio-campista fez uma análise sobre o seu atual momento no clube.
``Tem sido importante pra mim esse momento no clube, tenho tido oportunidades de minutar e ajudar minha equipe com um gol. Estou muito focado e sou grato a Deus pelas oportunidades´´, afirmou.
Contente por defender a agremiação que já contou com craques no passado, como foi o caso de Edilson, Gutchalles não esconde a felicidade de vestir o manto alviverde.
``O Tanabi é um grande clube e muito conhecido. Eu mesmo já o conhecia, e quando soube da possibilidade de vestir essa camisa, fiquei muito feliz com a oportunidade. Como Edilson marcou sua história aqui, da mesma forma eu pretendo marcar a minha. Com muita humildade e trabalho´´, contou.
Mascote do Tanabi
Por fim, o meia, que já marcou um gol na atual edição da Série A4, ressalta as suas expectativas para a sequência da disputa.
``Pretendo aproveitar as oportunidades, conseguir minha titularidade, pois sei do meu potencial e quero ajudar minha equipe a chegar nas fases finais do campeonato´´, desejou.
Além dos já citados Tanabi e Araçatuba, Gustavo Gutchalles possui passagens por Lusa (base), Paulista, Taubaté e Votuporanguense no futebol de São Paulo.
Foto: divulgação / Tanabi
