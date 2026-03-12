Roger Machado assume o São Paulo como o técnico brasileiro com o maior aproveitamento sem ter título de peso

Um título de expressão costuma ser o divisor de águas na carreira de um treinador. Roger Machado sabe bem qual é o peso de ainda não ter um troféu de primeira grandeza para chamar de seu.
Roger, que estreia à frente do São Paulo nesta quinta-feira (12/3), contra a Chapecoense, é o treinador da elite brasileira com o maior aproveitamento de pontos sem nunca ter sido campeão nacional ou internacional, descobriu levantamento do Bolavip Brasil. Pelo time do Morumbi, tentará quebrar o jejum e impulsionar de vez seu status como técnico.
Aproveitamento maior do que o de Fernando Diniz
Ao fechar com o São Paulo, o treinador chegou ao seu sétimo clube na elite brasileira. Ele tem um aproveitamento de pontos de 54,6%, número que não pode ser considerado ruim. Dorival Júnior e Fernando Diniz, últimos técnicos brasileiros da seleção e ambos com títulos da Libertadores no currículo, possuem aproveitamento de pontos na carreira de 56% e 42,6%, respectivamente.
Roger aparece à frente de nomes como Rafael Guanaes, do Mirassol (52,3%) e Paulo Pezzolano, do Internacional (52,3%). Odair Hellmann, do Athletico, é quem vem em seguida (50,6%), com Fernando Seabra, do Coritiba, fechando o top-5, com 49,6%.
Logo atrás, aparecem Juan Pablo Vojvoda, do Santos (46,6%), Léo Condé, do Remo (45,3%) e Gilmar Dal Pozzo, da Chapecoense (43,6%).
Entre todos os treinadores sem títulos de expressão à frente de times da Série A em 2026, Jair Ventura, do Vitória, é o que possui o pior aproveitamento de pontos. O treinador conquistou 43,3% dos pontos possíveis. Os dados foram atualizados pela última vez no dia 10 de março.
Roger Machado disputará três competições com o São Paulo para acabar com jejum
À frente do São Paulo, Roger Machado terá três chances esse ano para conquistar seu primeiro título de expressão. No Campeonato Brasileiro, recebeu o time em segundo lugar, com 10 pontos conquistados de 12 possíveis.
Roger Machado tem como melhor campanha na competição o terceiro lugar na edição de 2015, com 68 pontos conquistados, bem atrás do Corinthians, campeão com 81.
Outra competição do São Paulo na temporada é a Copa do Brasil. A melhor campanha de Roger Machado no torneio ocorreu em 2021, com o Fluminense, quando chegou às quartas de final.
Para completar, o São Paulo disputará a Sul-Americana em 2026. Sua melhor campanha internacional também ocorreu na sua passagem pelo Fluminense, quando chegou às quartas de final da Libertadores de 2021.
Foto: Divulgação / São Paulo
