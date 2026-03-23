Patrick valoriza primeira vitória do Remo na Série A e projeta sequência na temporada

Volante foi titular no triunfo por 4 a 1 e ganha ritmo após período afastado por lesão: “existia uma cobrança natural, mas também muita confiança no trabalho”
O Remo conquistou um resultado marcante no último domingo (22/3) ao golear o Bahia por 4 a 1, de virada, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Titular na partida, o volante Patrick destacou a importância do triunfo, o primeiro da equipe nesta edição da competição.
A vitória pode representar um momento de virada para o time paraense, que buscava afirmação no início da competição após um longo período fora da elite. Em campo, Patrick teve atuação consistente e celebrou não apenas o resultado coletivo, mas também a sequência que vem ganhando após um período fora por lesão. Este foi o quarto jogo consecutivo do meio-campista que, desta vez, começou entre os titulares.
``Sabíamos da importância desse jogo, então existia uma cobrança natural, mas também muita confiança no trabalho. Era fundamental conquistar essa primeira vitória para dar confiança ao grupo e mostrar a força do Remo dentro da competição. Conseguir esse resultado, ainda mais da forma como foi, dá um peso diferente. Mostra que o grupo está no caminho certo e que pode brigar de igual para igual´´, afirmou.
Recuperado de lesão, e ganhando mais minutos, Patrick reforçou a importância da sequência e reforçou o objetivo de buscar sempre contribuir com o grupo ao longo da temporada.
``Eu vinha de período no departamento médico, fiquei alguns jogos fora, e esse retorno tem sido construído aos poucos, sabemos que ter ritmo é importante para qualquer jogador. Estou sempre à disposição para ajudar. Lesão nunca é fácil, mas trabalhei muito para retornar bem. Nos últimos jogos já pude entrar, ganhar minutos, e agora é seguir ajudando o time da melhor maneira possível. Isso é natural, mas me sinto cada vez mais confiante, assim como todo o grupo, para contribuir com o Remo dentro de campo´´, completou.
Estreia do Remo na Copa Norte
Com o bom resultado no Brasileirão, o Remo agora vira a chave para o início da Copa Norte, que começa nesta semana, com jogos na quinta-feira (Porto Velho, fora de casa) e domingo (Monte Roraima, em Belém). Patrick destacou a importância de manter o nível de atuação e projetou uma equipe competitiva também na nova competição.
``A gente sabe que é uma competição importante para o clube e para a torcida. Vamos entrar fortes, com o mesmo compromisso e intensidade, para buscar mais resultados positivos e continuar evoluindo na temporada´´, finalizou.
Já pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Remo é dia 2 de abril, contra o Santos, na Vila Belmiro.
Fonte: Think Ball - Foto: Lucas Velasco
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