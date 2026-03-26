quinta-feira, 26 de março de 2026

Em grande fase, Gabriel Falcão mira acesso na Série A3 pela Portuguesa Santista


Meio-campista foi quem mais atuou pela equipe praiana na primeira fase do Campeonato Paulista Série A3


Dono da melhor campanha na primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista, a Briosa teve em Gabriel Falcão como um dos seus trunfos ao longo disputa. Tanto que o meio-campista, revelado pelo São Paulo, foi quem mais entrou em campo pela Portuguesa Santista, do técnico Sérgio Guedes, neste início de disputa, com 14 jogos realizados.


Diante disso, o atleta de 25 anos fez um balanço sobre o seu atual momento no clube. 

``Estou em uma fase muito boa, conseguindo desempenhar bem e contribuir com as vitórias da equipe. Já sobre essa marca (jogador com mais partidas realizadas) representa uma superação pessoal. Fico feliz por alcançar essa regularidade´´, disse antes de completar sobre a Portuguesa Santista.

``É o clube que me abriu as portas na minha pior fase e acreditou no meu potencial. Sinto que estou no meu melhor momento profissional´´, contou.

Por fim, Gabriel Falcão ressalta também a importância que um possível acesso na Série A3 teria pelas ambições da Briosa.


``Seria a conquista do objetivo final e representaria a coroação do excelente trabalho que estamos fazendo aqui´´, concluiu.






Fotos: divulgação / Briosa

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