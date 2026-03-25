Mundial de Futebol: 6 dicas para conseguir a aprovação do visto e assistir aos jogos

Com a alta demanda por viagens internacionais em eventos esportivos, especialista alerta para planejamento antecipado e atenção redobrada à documentação
A proximidade do maior evento mundial de futebol movimenta não apenas torcedores, mas também o setor de turismo e serviços consulares. A busca por vistos cresce significativamente nesses períodos, e a alta demanda pode aumentar o rigor nas análises e o tempo de processamento. Para quem sonha em assistir aos jogos do Brasil nos Estados Unidos, México ou Canadá, um planejamento maior com a documentação se torna peça-chave para viabilizar essa experiência.
Erros simples, como inconsistência de informações ou falta de comprovação financeira, ainda estão entre os principais motivos de negativa. Por isso, entender o processo e se preparar com antecedência faz toda a diferença.
``O visto não é apenas um documento burocrático, ele representa uma análise completa do perfil do solicitante. Em momentos de grande fluxo, como eventos esportivos, os consulados ficam ainda mais atentos à coerência das informações e ao histórico do viajante´´, explica Marco Lisboa, CEO da Legale, rede de franquias especializada em assessoria para vistos, auxiliando quem deseja estudar, trabalhar, investir, morar ou apenas visitar o exterior.
Para quem precisa garantir o visto até junho, confira 6 dicas essenciais para aumentar suas chances de aprovação:
Tenha um passaporte válido e atualizado
O primeiro passo é verificar a validade do passaporte, pois muitos países exigem que ele seja válido por pelo menos seis meses após a data da viagem.
Solicite o visto com antecedência
A menos de três meses para acontecer o mundial de futebol, essa é a última janela recomendada para quem deseja dar entrada na documentação. O ideal é iniciar o processo de três a seis meses de antecedência, considerando possíveis atrasos ou necessidade de complementação de documentos. Para quem não tem tempo a perder, contar com uma assessoria pode ajudar a evitar erros e aumentar as chances de aprovação, principalmente para aqueles que não tem familiaridade com o processo.
``Eventos globais aumentam a concorrência por vistos e exigem ainda mais organização. Um acompanhamento profissional pode orientar o solicitante em cada etapa e reduzir significativamente os riscos de negativa´´, afirma o CEO da Legale.
Organize toda a documentação exigida
Comprovantes financeiros, vínculos empregatícios, declaração de imposto de renda e roteiro de viagem são fundamentais. A ausência ou inconsistência desses documentos pode comprometer o pedido.
Comprove vínculos com o Brasil
Demonstrar que você tem motivos para retornar ao país, como trabalho, estudo ou bens materiais, é um dos fatores mais importantes na análise consular.
Seja transparente e coerente nas informações
Todos os dados fornecidos devem ser verdadeiros e consistentes entre si. Informações divergentes ou omissões podem gerar desconfiança e levar à negativa.
``Um erro comum é o solicitante tentar ‘ajustar’ informações para parecer mais apto. Isso pode ter o efeito contrário. A transparência é sempre o melhor caminho´´, reforça Lisboa.
Prepare-se para a entrevista consular
Em alguns casos, a entrevista é decisiva. Respostas objetivas, segurança ao falar e alinhamento com os documentos apresentados são fundamentais. Outra dica importante é: responda apenas o que te perguntarem. Tudo está sendo avaliado nesse processo.
Com planejamento, atenção aos detalhes e suporte adequado, o sonho de acompanhar de perto os jogos e torcer pelo Brasil, pode se tornar realidade e sem imprevistos com documentação.
Sobre a Legale
A Legale é uma rede de franquias especializada em assessoria para vistos, auxiliando quem deseja estudar, trabalhar, investir, morar ou apenas visitar o exterior. A rede oferece suporte completo para obtenção de vistos de turismo, residência e investimento em mais de 40 países, incluindo Estados Unidos, Canadá e México. O modelo de franquia permite atuação B2B e B2C, com foco em captação, consultoria e parcerias com agências de viagem. Para 2026, a Legale planeja abrir uma unidade em cada estado brasileiro.
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