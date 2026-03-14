Museu do Futebol lança audioguia sobre protagonismo negro

Narrado por Mc Rashid, material convida o público a revisitar a história do futebol brasileiro a partir da presença e da transformação promovida pela população negra no esporte. Lançamento terá bate-papo
Quem visita o Museu do Futebol poderá ter informações exclusivas sobre a presença da população negra no esporte através do Audioguia Protagonismo Negro no Futebol. Narrado pelo rapper MC Rashid e com produção do Estúdio Novelo, o material convida os visitantes a revisitar a história do futebol brasileiro a partir da presença e da contribuição decisiva das pessoas negras, uma trajetória que transformou o esporte e ajudou a consolidar o Brasil como referência mundial.
O lançamento será no dia 21 de março no auditório do Museu com um bate-papo que acontece das 10h às 13h. Instalado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
A ação integra as celebrações do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. A programação do bate-papo de lançamento terá a presença de MC Rashid, de Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que atua no monitoramento e divulgação de casos de racismo no esporte, além de representantes da Frente 3 de Fevereiro, coletivo de arte e grupo transdisciplinar criado em 2004, em São Paulo, dedicado ao enfrentamento do racismo na sociedade brasileira.
Logo depois do bate-papo, das 11h30 às 13h, o público será convidado a percorrer o espaço expositivo em uma visita mediada pelo novo audioguia, aprofundando a reflexão sobre o protagonismo negro na história do futebol brasileiro.
Sobre o audioguia
Narrado pelo Mc Rashid, o material teve pesquisa e roteiro da equipe técnica do Museu do Futebol, com colaboração do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e produção da Estúdio Novelo. Para acessá-lo, a pessoa visitante só precisa trazer seu próprio fone de ouvido e entrar no site do Museu do Futebol por meio do link: https://app.museudofutebol.org.br/home-1/c/0 ou apontar o celular no QR Code disponível em cada ambiente.
O audioguia destaca mulheres e homens negros, relacionando-os ao conteúdo das salas do Museu do Futebol. Entre eles, estão Cristiane Rozeira e Domingos da Guia, além de personalidades menos conhecidas, como Clarice Pereira da Silva e Miguel do Carmo, seja dentro, seja fora dos gramados.
Trata-se de uma imersão em personagens e fatos que perpassam todo o século XX e chegam à atualidade, revelando histórias e memórias que deveriam ser conhecidas por todos. Um conteúdo rico que a partir de agora pode ser acessado ao visitar o Museu e ao percorrer a exposição principal em pouco mais de uma hora.
Os áudios apresentam, de forma detalhada, os conteúdos de cada espaço relacionados ao protagonismo negro, destacando momentos e temas importantes da exposição, como na Sala Rádios, que reúne narrações históricas e gols marcantes de jogadores negros, entre eles o Rei Pelé.
Sobre MC Rashid
Rashid começou sua carreira nas batalhas de MC em São Paulo e se tornou um dos principais nomes do rap nacional. Além da música, atua com quadrinhos, palestras, podcasts e documentários, usando o rap como ferramenta de reflexão e transformação social. É o narrador das chamadas dos jogos de times brasileiros na Copa Libertadores 2025 na Globo e segue em turnê com o álbum PORTAL, que conta com participações de Péricles, Lenine, Lagum e Melly.
Lançamento do audioguia Protagonismo Negro no Futebol
Data: 21 de março
Horário: 10h às 13h
Local: Auditório Armando Nogueira – Museu do Futebol
Recursos de acessibilidade: Libras
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil e Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, Itaú Unibanco, Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo, Arkema e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e com os parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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